본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[르포] "농업이 세상을 바꾼다"…'2025국제농업박람회' 개막

호남취재본부 이준경기자

입력2025.10.24 08:37

시계아이콘01분 53초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

25개국 380개 기관 참여…'K-농업 기술·맛·비전 한자리에
AI·드론·스마트팜이 그리는 지속가능한 농업의 미래
"좋은 전시인데…너무 덥다" 내부 관람객 불만 속출

23일 오전, 전남 나주 전남농업기술원. '2025국제농업박람회' 개막일인 이날, 입구부터 열기가 뜨겁다. 25개국 380여 개 기관이 참여한 글로벌 농업 축제의 현장엔 첨단 기술과 사람들의 기대와 관심이 뒤섞였다.


"요즘은 사람이 아닌 AI가 기가 막히게 농사를 짓네"

방문객 한 명이 농기계를 바라보며 연신 감탄사를 터뜨린다. '농업미래전시관' 안, 인공지능(AI) 스마트팜에서는 센서가 작물의 상태를 실시간 분석하고, 기후변화에 대응하는 신품종 작물들도 관람객들의 시선을 붙잡았다.

[르포] "농업이 세상을 바꾼다"…'2025국제농업박람회' 개막 '농업기술관'에 전시된 고압세척기와 제설기 등의 기계를 한 관람객이 직접 작동하며 체험하고 있다. 이준경 기자
AD

자율주행 트랙터 체험도 눈길을 끌었다. 스마트 농업 솔루션과 글로벌 프리미엄 농기계 라인업을 선보인 트랙터를 바라보던 한 농업인은 "이제는 트랙터도 스스로 일하는 시대구나"라며 놀라움을 감추지 못했다.


'농업기술관'에서는 농기계 기술의 진보를 한눈에 볼 수 있었다. 자동차와 건물 외벽을 세척하는 고압세척기로 시연이 진행됐고, 제설기와 대형 잔디 깎기 등 다목적 농기계가 주목을 받았다. 전북드론협회가 선보인 대형 드론도 관람객들의 카메라 플래시 세례를 받았다.


향기와 색으로 물든 전남 특산품 마당

가장 많은 인파가 몰린 곳은 전남 18개 시·군이 참여한 농식품관과 농축산관이었다. 화순군 전시관은 화려한 주황색 부스와 도깨비 의상의 홍보요원이 눈길을 사로잡았다. 이들은 도깨비 의상과 가발을 쓰고 "고인돌의 고장 화순, 도깨비가 나타났습니다!"며 관람객들과 함께 사진을 찍어주며 SNS 홍보 효과를 톡톡히 냈다. 한 방문객은 "전시보다 도깨비 요원들과 사진 찍는 게 더 인기예요"라며 웃었다.

[르포] "농업이 세상을 바꾼다"…'2025국제농업박람회' 개막 화순군 전시관에는 도깨비 의상을 입은 홍보요원이 관람객들과 함께 사진을 찍으며 웃음을 선사해 눈길을 끌었다. 이준경 기자

여수와 순천 부스에서는 돌산 갓김치와 꼬들꼬들한 '고들빼기'를 선보였고, 해남의 고구마·쌀베이글은 달콤한 향으로 관람객을 유혹했다. 특히 완도애협동조합이 선보인 '완도빵'은 단연 눈길을 끌었다. 겉은 바삭하지만 속은 촉촉하고 쫄깃해 한 관람객은 "연신 맛있다"며 엄지를 치켜세웠다.


완도에서는 비파 와인·비파차·비파 식초가 '열대 과일의 도시'를 연상케 했고, 나주의 배 시식 코너에서는 "이게 바로 진짜 나주 배 맛이지"라는 탄성이 터졌다. 무안의 양파로 만든 브라운어니언 소스는 "스테이크에 뿌리면 최고"라는 평가를 받았다.


신안의 소금아이스크림은 짭조름한 단맛으로 아이들에게 인기였다. 영암의 무화과, 구례의 산수유, 장성의 레몬은 각각의 향과 색으로 전시장을 가득 채웠다. 특히 장성은 "국내 유일 레몬 생산지"라는 팻말로 지역 농산물을 널리 홍보했다.

[르포] "농업이 세상을 바꾼다"…'2025국제농업박람회' 개막 농식품관 안에는 전남 지역의 다양한 특산품과 먹거리를 선보여 관람객들의 눈길을 사로잡았다. 이준경 기자

글로벌 시장 노리는 K-농업

비즈니스전에서는 16개국 50개사의 해외 바이어들이 참가한 수출 상담회가 한창이었다. 주최 측은 "이번 박람회를 통해 K-농업이 세계 시장으로 뻗어나가는 계기를 만들겠다"고 밝혔다. 월드푸드테크 포럼과 국제 커피 심포지엄도 예정돼 있어, 기술 교류와 협력의 장으로 기대를 모았다.


도심 속 힐링 공간, 가족 단위 방문객 북적거려

'힐링치유전'은 도시인들에게 쉼을 선사했다. 풍요의 정원과 식물원을 거닐며 사진을 찍는 가족들, 직접 고구마와 감을 캐는 체험존은 방문객들의 힐링 공간으로 북적였다. K-커피 홍보관과 반려문화놀이터에도 관람객 발길이 이어졌다.

[르포] "농업이 세상을 바꾼다"…'2025국제농업박람회' 개막 미래의 농업을 알린 '2025국제농업박람회'는 '농업이 세상을 바꾼다'는 주제가 단순한 구호가 아님을 증명했다. 이준경 기자

"볼거리·먹거리 다 좋지만…더위에 지쳤어요"

하지만 일부 전시관의 운영 미흡은 아쉬움을 남겼다 농식품관 등의 야외 전시관은 천장과 내부가 완전히 막혀 있어 바람 한 점 통하지 않았다. 낮 기온이 높게 오르자 관람객들은 손부채를 부치며 "전시품은 좋은데 너무 더워서 오래 못 있겠다"고 불평했다. 한 노년 관람객은 "작물보다 내가 먼저 익겠다"며 웃음을 터뜨렸다가 금세 땀을 닦았다.


냉방시설은 작동하지 않았고, 일부 전시관 내부 온도는 한여름 더위를 연상케 했다. 아이를 동반한 가족 단위 방문객들은 "날씨가 더워 힘들다"며 불편을 호소했다.

[르포] "농업이 세상을 바꾼다"…'2025국제농업박람회' 개막 뒤늦게 개방한 이동식 화장실과 뒤편에 고인 물웅덩이는 방역이 제대로 이뤄지지 않아 관람객들의 눈살을 찌푸리게 했다. 이준경 기자

이동식 화장실 문제도 도마에 올랐다. 행사 전날 현장에 도착해 전시 준비를 하던 참가자들은 화장실이 잠겨 있어 불편을 겪어야 했다. 개막 당일에야 개방돼 한 참가업체 관계자는 "화장실을 찾는 것이 전시 준비보다 더 힘들었다"고 털어놨다.


화장실 뒤편에 고인 물웅덩이에서는 방역이 제대로 이뤄지지 않아 관람객들이 모기에 시달리는 모습도 목격됐다.


"농업이 세상을 바꾼다"


지금 뜨는 뉴스

AD

운영상의 아쉬움에도 불구하고, 이번 박람회는 AI와 드론, 자율주행 기술, 우주 작물 연구 등 미래 농업의 가능성을 한눈에 보여주는 자리였다. '농업이 세상을 바꾼다'는 주제가 단순한 구호가 아님을 증명하듯, 나주에서 시작된 K-농업의 도전은 이제 세계를 향하고 있다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기