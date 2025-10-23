[날씨]선선한 늦가을 기온…서울 출근길 11도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

24일 전국에는 선선한 늦가을 날씨가 예상된다. 중국 북부에 위치한 고기압 영향으로 전국 대부분 지역이 맑다가 오후부터 구름이 많아지겠다. 아침 최저기온은 8~15도, 낮 최고기온은 13~24도로 평년과 비슷하거나 다소 높겠다.

서울 지역은 아침 최저기온 11도, 낮에는 20도까지 올라가겠다. 부산은 15~23도로 예상된다. 강원영동과 경북동해안은 비가 내리고, 부산과 울산에도 산발적으로 비가 오겠다. 강원영동북부는 25일 새벽까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

강원영동은 20~80㎜(북부 100㎜ 이상), 울릉도·독도 10~50㎜, 경북동해안 및 북동산지 5~20㎜, 부산·울산 5㎜ 내외다.특히 강원영동북부는 오전까지 시간당 20~30㎜ 이상의 집중호우가 예상돼 비 피해에 유의해야 한다.





제주에는 24일까지, 동해안과 남해안에는 25일까지 순간풍속 시속 55㎞ 내외의 강풍이 불 것으로 예상돼 안전에 주의가 필요하다.





