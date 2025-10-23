中 4중전회 폐막, 중앙위원 11명 교체…신임 군사위 부주석 임명(상보)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국 공산당 중앙위원회(당 중앙위) 제20기 4차 전체회의(4중전회)가 23일 폐막했다. 이번 4중전회에서 당 중앙위원 11명이 대폭 교체된 가운데 당 중앙군사위 부주석에 장성민 현 중앙군사위원을 임명되는 등 인사가 단행됐다. 이와함께 2026~2030년 경제·사회 발전 계획인 '15차 5개년 계획'의 초안이 통과됐다.

이날 신화통신에 따르면 당 중앙위는 이날 공보를 통해 시진핑 당 중앙위 총서기가 당 정치국을 대표해 중요한 연설을 하고 업무보고를 받았으며, 회의에서 '국민경제사회발전 제15차 5개년 계획 수립에 관한 중국공산당 중앙위원회의 건의'를 승인했다고 밝혔다.

당 중앙위는 당 중앙군사위원 장성민을 당 중앙군사위 부주석에 추대한다고 밝혔다. 신임 장 부주석은 산시성 출신으로 시 주석과 장유샤 군사위 제1부주석과 동향 출신이다. 2017년 1월부터 8년 9개월 동안 군 기율위원회 서기를 맡아 반부패 숙청을 주도했다. 이외 위후이원, 마한청, 왕젠, 왕시, 왕용홍, 왕팅카이, 왕신웨이, 웨이타오, 덩이우, 덩슈밍, 루훙 등이 당 중앙위원에 새로 임명됐다.





당 중앙위는 당런젠, 진샹쥔, 리시쑹, 양파썬, 주지송의 심각한 기율 및 법률 위반에 대한 당 중앙기율검사위 보고서를 검토하고 승인했다고 밝혔다. 당 중앙군사위원이었던 허웨이둥, 먀오화, 허훙쥔, 왕슈빈, 린샹양, 진수퉁, 위안화즈, 왕춘닝, 장펑중의 심각한 기율 및 법률 위반에 대한 보고서를 검토하고 승인했다고 밝혔다.





