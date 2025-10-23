'캄보디아 사기조직 연루설' 태국 재무차관 사임…"결백 입증할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관련 의혹에 "법적 조치 취할 것"

캄보디아 사기 범죄조직 연루 의혹을 받은 보라팍 탄야원 태국 재무부 차관이 사임 의사를 밝혔다.

23일 AFP통신과 방콕포스트 등에 따르면 전날 보라팍 차관은 "온라인 사기 등 어떤 불법 활동에도 관여한 적이 없다"며 자신과 관련한 연루설을 부인했다. 그는 캄보디아 사기 조직 관련설에 대해 "악의적인 의혹 제기"라고 주장했다.

보라팍 태국 재무부 차관(오른쪽). 로이터 연합뉴스

그는 기자회견에서 "결백을 입증하고 허위 사실 유포에 대한 법적 조치를 취할 것"이라며 "법적 대응에 시간이 필요하기 때문에 재무부에서 맡은 역할에 지장이 있을 수 있어 사임하기로 했다"고 말했다.

앞서 한 탐사보도 매체는 보라팍 차관의 사기 조직 연루설을 제기하며 그의 부인이 300만달러(약 43억원) 규모 암호화폐를 받았다고 보도한 바 있다. 또 태국 야권 등은 미국과 영국 정부가 캄보디아 범죄 단지 배후로 지목하며 제재한 프린스그룹과 관련된 태국 정치인 중 한 명이 보라팍 차관이라는 의혹을 제기하기도 했다.

논란이 커지자 지난 21일 아누틴 총리는 보라팍 차관에게 사기 조직 연루설에 대해 서면으로 답변하라고 지시했다. 보라팍 차관은 결백을 주장했으나 결국 총리의 답변 요구 하루 만에 사의를 나타냈다. 이로써 보라팍 차관은 아누틴 총리 정권에서 물러난 첫 내각 인사가 됐다. 그는 뱅크오브아메리카, JP모건체이스 등 글로벌 대형 은행 태국 법인에서 고위직을 지냈으며, 지난달 초 출범한 아누틴 찬위라꾼 내각에서 재무부 차관을 맡았으나 결국 1개월여 만에 사임하게 됐다. 아누틴 총리는 헌법재판소 판결로 패통탄 친나왓 전 총리가 해임되면서 지난달 5일 선출됐다.





한편 패통탄 전 총리는 프아타이당의 전면적인 쇄신을 위해 대표직을 내려놓는다고 22일 밝혔다. 프아타이당은 탁신 전 총리 세력이 이끄는 당이다. 탁신 전 총리의 막내딸인 패통탄 전 총리는 당 대표이자 당의 총리 후보로 나서서 지난해 8월 태국 역대 최연소 총리로 선출됐다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

