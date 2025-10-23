의정부시, 함께 소통하고 힐링 '근로자 워라밸 무비데이' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 22일 CGV 신세계백화점 의정부점에서 '근로자 워라밸 무비데이' 행사를 성황리에 개최했다고 23일 밝혔다.

김동근 시장이 지난 22일 '근로자 워라밸 무비데이' 행사에서 인사말을 하고 있다. 의정부시 제공

의정부시상공회가 주최하고 시가 후원한 이번 행사는 '의정부시 기업인 역량강화 지원사업'의 일환이다. 일과 생활의 균형(Work&Life Balance, 워라밸) 문화를 지역사회에 전반에 확산하고, 근로자와 기업인이 함께 소통하며 힐링할 수 있도록 마련했다.

지난 6월 'AI 트렌드와 활용방법'을 주제로 한 1회차 강연에 이어 진행된 이번 2회차 행사는 ▲일·생활 균형 문화 확산을 위한 캠페인 ▲기업지원 시책 및 '기업지원알리미' 홍보 ▲근로자 문화 복지 프로그램(최신 개봉작 관람) 순으로 진행됐다.

행사에는 관내 기업인과 근로자 등 350여 명이 참석해 상영관 2개관을 가득 메웠다. 참석자들은 워라밸 문화 홍보영상 및 최신 영화 관람을 통해 공감과 휴식의 시간을 가졌다.

앞으로도 시는 근로자의 삶의 질 향상과 지속 가능한 기업 생태계 조성을 위한 다양한 정책을 적극 추진할 방침이다.





김동근 시장은 "오늘 행사는 워라밸의 가치와 의미를 함께 되새기는 뜻깊은 자리였다"며 "의정부시는 앞으로도 근로자와 기업이 함께 성장하는 건강한 일터 문화 확산을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

