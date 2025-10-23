부천시, ITS협회·도시공사와 '수송부문 탄소중립' 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 부천시는 한국지능형교통체계협회(ITS Korea), 부천도시공사와 함께 '수송부문 탄소중립 상호 협력체계 구축을 위한 업무협약'을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약은 국토교통부의 '탄소중립 수송부문 감축전략 고도화 기술개발' 연구개발사업에 따라 부천시가 전국에서 유일하게 실증 거점도시로 선정되면서 추진됐다.

이에 따라 부천시는 행정지원, 실증 공간 제공, 시민참여단 운영을 담당하고 ITS Korea는 리빙랩 실증지 구축과 서비스 설계·운영을 맡는다. 부천도시공사는 연구성과물 구축과 데이터 연계협력을 지원한다.

(왼쪽부터)허청회 ITS Korea 회장, 조용익 부천시장, 원명희 부천도시공사 사장이 협약 체결후 기념촬영을 하고 있다. 부천시

아울러 3개 기관은 향후 4년간 교통데이터를 활용해 온실가스 배출량을 정량적으로 산정하고, 전기차 충전 인프라 구축과 시민참여형 리빙랩(MyEcoTrip) 서비스를 확대할 계획이다. 부천시는 이를 기반으로 수송부문 탄소중립 분야에서 국가 표준모델 도시로 자리매김할 방침이다.

조용익 부천시장은 "부천시는 교통과 환경이 조화를 이루는 지속가능한 도시를 목표로 2개 기관과 협력하게 됐다"며 "시민이 친환경 이동수단을 선택하고, 그 선택이 인센티브로 이어지는 데이터 기반 탄소중립 선순환 구조를 구축해 나가겠다"고 말했다.





한편 부천시는 현재 추진 중인 '탄소중립 대응 플랫폼 구축사업'과 연계해 교통부문 온실가스 감축관리 기반을 마련하고, 시민이 체감할 수 있는 저탄소 교통도시 조성에 속도를 낼 계획이다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

