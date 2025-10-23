원주시, 하수도 신규사업 선정…국비 457억원 '역대급' 확보 쾌거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원주처리구역 하수관로 정비 등 신규사업 6건 모두 반영

신림면 황둔리 하수관로 정비 등 계속사업 12건 국비 1059억원 반영

강원도 원주시가 신청한 2026년 하수도 분야 신규사업 6건이 모두 환경부 국고보조사업에 반영되면서 국비 457억원을 확보하는 쾌거를 이뤘다.

원주시, 내년 하수관로 정비사업 국비 457억원 확보. 원주시 제공

AD

시는 앞으로 원주처리구역 하수관로 정비 등 신규사업 6건에 총사업비 761억원(국비 457억원, 지방비 304억원)을 투입해 수질오염을 예방하고, 섬강 수계 등 한강 상류 지역의 수질 보호에 나설 계획이다.

이와 함께 신림면 황둔리 하수관로 정비사업 등 계속사업 12건에도 총사업비 2011억원(국비 1059억원, 지방비 952억원) 중 내년도 국비 227억원을 확보해 현재 진행 중인 하수관로 사업도 차질 없이 이어갈 방침이다.

원주시는 그동안 국비 확보를 위해 환경부, 원주지방환경청 등 중앙부처를 수시로 방문해 사업 필요성과 당위성을 설명하며 지역 현안 해결에 큰 노력을 기울여 왔다. 그 결과 이번에 국비 예산을 확보하는 큰 성과를 거둘 수 있었다.





AD

남기은 상하수도사업소장은 "국비 확보를 통해 늘어나는 하수처리구역 수요에 능동적으로 대처하고, 공공수역 수질보전을 통해 청정도시 원주의 위상을 높여 지역경제 활성화에 크게 이바지할 것"이라며 "앞으로도 주민 생활환경 개선과 하수도 행정 선진화를 통해 살기 좋은 원주시를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>