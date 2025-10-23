강원도교육청, '2025 더 나은 작은학교 입·전학 설명회' 25일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도교육청, 원주지역 시작 5개 지역 순차 개최

작은학교 교육과정 우수사례 대대적 홍보

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 오는 25일 원주종합운동장에서 '2025 원주 더 나은 작은학교 입·전학 설명회'를 개최한다.

강원특별자치도교육청 전경. 강원특별자치도교육청 제공

AD

이번 설명회는 작은학교의 특색 있는 교육과정과 우수사례를 학생·학부모·지역사회에 홍보하고, 적정 학생 수 유지와 교육과정 내실화를 도모하기 위해 마련되었다.

도내 재학생 60명 이하 작은학교는 2024년 180교에서 2025년 191교로, 11교가 증가하였다. 또한 100명 이하 초등학교는 238교로, 전체 초등학교의 약 70%를 차지하고 있어, 향후 학생 수 감소에 따라 작은학교의 비중은 더욱 늘어날 전망이다.

'더 나은 작은학교 입·전학 설명회'는 다양한 형태의 참여형 프로그램으로 운영된다.

프로그램은 △지역과 상생하는 교육공동체 구축을 위한 '지역축제 연계형' △학생과 학부모가 직접 학교를 탐방하는 '버스투어형' △관내 작은학교 교육과정을 한눈에 살펴볼 수 있는 '체험부스형' 등 다양한 형태로 운영된다.

또한 현장에서는 △작은학교 교육과정 이해 △학구광역화 제도 안내 △통학지원 행정정보 제공 등 실질적인 입·전학 지원 정보도 함께 제공된다.

'2025 더 나은 작은학교 입·전학 설명회'는 25일 원주를 시작으로 춘천, 강릉, 속초양양, 고성 등 5개 지역에서 순차적으로 개최된다.

2023년도 원주 시범운영을 시작으로 2024년도에는 춘천, 원주, 강릉 3개 지역으로 확대되었으며, 2026년에는 지역 공모를 통해 7개 지역까지 확대 운영할 계획이다.

강원특별자치도교육청은 저출생·고령화 시대에 대응해 작은학교의 장점을 살려 '가고 싶고 머물고 싶은 작은학교'를 목표로 다양한 정책을 추진하고 있다.

특색있는 작은학교 교육과정 운영 지원을 위해 '더 나은 작은학교 교육과정 브랜딩' 운영교 178교, 교육과정 브랜딩 모델학교 10교, 작은학교 공동교육과정 운영교 2교를 지원하고 있다.

또한 도내 70개 작은학교를 대상으로 '더 나은 작은학교 교육과정 브랜딩 컨설팅' 사업을 진행해 학교별 특색과 교육력을 강화하고 있다.

오는 11월 7일에는 서울대학교 조영태 인구정책연구센터장의 특강 '인구는 미래(교육)를 어떻게 바꾸는가'와 함께 작은학교 교육과정 브랜딩 운영 우수사례 공유회가 개최될 예정이다.





AD

탁진원 유초등교육과장은 "작은학교는 지역사회의 중심이고, 교육공동체 협력이 학교 경쟁력의 핵심"이라며 "학생·학부모·교직원 모두가 만족하는 작은학교를 만들기 위해 지역사회·학교·교육(지원)청이 함께하는 협력체제를 구축하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>