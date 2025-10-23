화순군, 11월 청년센터 프로그램 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18세 이상 49세 이하 청년 대상

스피치 전략·SNS 채널 운영 등 강의

전남 화순군이 11월 화순군 청년센터 '청춘들락'에서 청년들의 자기 표현력과 콘텐츠 활용 능력 강화를 위한 프로그램을 운영한다.

지난달 14일 청춘들락 프로그램 진행 모습. 화순군 제공

AD

23일 군에 따르면 이번 프로그램은 스피치 전략, SNS 채널 운영 및 수익화 방법, 감성 향수 제작 등 자기 계발과 창의적인 휴식을 동시에 추구할 수 있도록 실습 중심으로 기획됐다.

'말을 바꾸면 인생이 달라진다.' 강의는 '나선희 스피치'의 교육 강사이자, 현직 아나운서가 함께한다. 보이스 트레이닝, 면접 대비 스피치 등 실전에서 바로 활용할 수 있는 커리큘럼으로 구성돼 있으며 해당 강의는 내달 4일, 11일 이틀간 운영된다.

'SNS 운영전략 및 성장 솔루션'은 SNS 계정 운영 실전 감각을 높이고 싶은 청년들을 위한 강의로 인스타그램 '광주테이스티' 계정을 운영 중인 인플루언서가 직접 강사로 참여한다.

해당 강사는 12년간 광주·전남 1세대 맛집·숙소 인플루언서로 활동하고 있어 SNS 운영 노하우와 수익화 전략을 생생하게 전달할 예정이다. 강의는 내달 18일 오후 7~9시 진행된다.

마지막으로 향기와 책을 매개로 하는 조향 프로그램 '감성 가득 북퍼퓸 클래스'는 내달 19일 오후 7시에 운영된다. 자신이 책에서 인상 깊었던 문장을 바탕으로 향기 키워드를 도출해 나만의 향기 책갈피와 향수를 제작해 보는 시간이다. 오감으로 기억을 표현해 보는 이색 체험으로 감성 충전이 필요한 청년들에게 새로운 영감을 줄 것으로 기대된다.

청년센터 프로그램은 매월 운영되며, 신청 자격은 화순군에 거주하거나 재직 중인 18세 이상 49세 이하 청년이다. 신청 시 신청서와 함께 주민등록등본 또는 재직증명서를 제출해야 한다.





AD

모든 프로그램은 무료로 제공되며, 자세한 사항은 청춘들락 누리집 또는 청년센터를 통해 확인할 수 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>