공군총장, 잇딴 비행사고에 "국민께 심려끼쳐…종합대책 추진"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국회 국방위원회 공군본부 국정감사

손석락 공군참모총장은 23일 "공군은 비행사고 재발 방지를 위해 마련한 종합대책을 강도 높게 추진해 나갈 것이며, 국민의 생명과 안전을 지키는 '국민의 군대'로서 역할을 계속해 나가겠다"고 말했다.

손 총장은 이날 충남 계룡시 공군본부에서 열린 국회 국방위원회 국정감사에서 "공군은 올 한해 달성한 많은 성과에도 불구하고, 임무 중 발생한 일련의 사고들로 국민 여러분께 심려를 끼쳤다"면서 이같이 밝혔다.

연합뉴스

AD

손 총장은 "북한의 핵·미사일 능력은 점차 고도화되고 있고, 세계 각지에서 벌어지고 있는 전쟁과 분쟁, 국제적 갈등의 격화 등을 포함해 우리를 둘러싼 안보 환경은 그 어느 때보다 엄중하다"면서 "공군은 이러한 복잡한 안보 환경 속에서 군사대비태세를 확고히 유지한 가운데 '대한민국 영공방위'라는 본연의 임무를 완수하고, 강력한 공군력으로 한반도 평화를 뒷받침하겠다"고 했다.

이어 손 총장은 "미래 전장을 주도하고, 싸우면 반드시 승리하는 '스마트 정예 강군 건설' 노력에도 최선을 다하겠다"면서 "인공지능(AI) 기술 역량 고도화와 AI 조종사(PILOT) 핵심기술 확보, 이를 기반으로 한 유무인 복합전투체계 구축에 노력을 집중하고, 우주 전력, 우주 조직, 우주 인력 확보를 단계적으로 차질 없이 추진하여 우주 작전 수행 역량을 강화하겠다"고 전했다.





AD

손 총장은 또 "국가 방위산업 발전을 적극적으로 지원하고, 앞장서겠다"면서 "내년 공군에 인도될 KF -21 보라매의 안정적인 전력화에 만전을 기함으로써 국산 무기체계의 우수성을 증명하고, 이를 대내외에 널리 알리겠다"고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>