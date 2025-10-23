고흥군, 2025 우주항공산업 비즈페스타 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20개 기업·협회와 'MOU·입주협약'

"글로벌 우주항공산업 중심지 도약"

전남 고흥군(군수 공영민)은 지난 22일 경기도 소노캄 고양에서 전남도와 고흥군이 공동 주관한 '2025 고흥 우주항공산업 비즈 페스타'를 성황리에 개최했다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 우주항공 및 드론 관련 기업ㆍ협회, 연구기관, 투자자 등 200여명이 참석한 가운데 고흥의 미래산업 비전과 발전 전략을 공유하고 우주항공 중심도시 고흥의 투자 환경을 널리 알리는 등 관련 기업과의 협력 네트워크를 강화하기 위해 마련됐다.

고흥군 제공

또 우주ㆍ항공(드론, UAM)관련 20개사 기업ㆍ협회와 업무ㆍ투자협약(MOU)과 입주협약을 체결해 우주발사체 국가산업단지와 무인항공 영농기술 특화농공단지 등 산업거점 조성사업에 박차를 가할 기반을 확고히 했다.

특히, 전남도의 투자제안 발표에 이어 기조강연에서는 FineVT 로보틱스 연구소 오세진 소장, SKYPORTS 한국지사 Mitchell Williams 지사장, 국방융합기술연구소 양현상 소장, NH증권 이재광 수석 연구원 등 산업 전문가들이 고흥의 우주항공산업 성장 잠재력과 미래전략을 제시해 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

공영민 군수는 "고흥은 대한민국 우주항공산업 출발지이자 미래성장 거점이다"며 "이번 비즈 페스타를 계기로 더 많은 기업이 고흥에 투자할 수 있도록 맞춤형 지원을 강화하고, 글로벌 항공우주산업 허브로 도약할 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.





한편, 11월 중에는 광주ㆍ전남권 기업을 대상으로 투자설명회를 개최할 계획이다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr

