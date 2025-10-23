"내 집 마련·자산관리법 알려드려요"…영등포구, 재테크 특강

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘청년 머니 인사이트’ 내달 7, 18일 진행

인기 유튜버 부읽남·박곰희 강사로

서울 영등포구(구청장 최호권)가 청년들의 실생활에 도움이 되는 자산 관리 비법을 전하기 위해 경제 분야 특강 ‘청년 머니 인사이트’ 참가자를 모집한다.

영등포구 제공.

이번 특강은 청년층의 관심이 높은 ‘부동산’과 ‘금융자산 관리’를 주제로 구성됐다. 강연에는 인기 경제 유튜버 ‘부읽남’과 ‘박곰희’가 나서 실용적이고 현실적인 경제 지식을 전달한다. 두 강사는 각각 163만명, 93만명의 구독자를 보유한 경제 분야 인기 콘텐츠 제작자로, 복잡한 개념을 쉽게 설명하는 강연으로 청년층의 높은 호응을 얻고 있다.

첫 번째 특강은 11월 7일 영등포 아트스퀘어에서 열린다. 부읽남이 ‘청년들의 내 집 마련법’을 주제로 부동산 최신 동향, 청년층 투자 유망 지역 등을 중심으로 실질적인 내 집 마련 전략을 소개한다.

이어 11월 18일 신길6동 주민센터에서는 연금 전문가 박곰희가 ‘한번 배워서 평생 써먹는 자산관리 방법’을 주제로 강연을 펼친다. 강의에서는 자산관리 개념 및 자산 배분 전략, 상장지수펀드(ETF), 개인종합자산관리계좌(ISA), 연금저축 등 필수 금융계좌 활용법을 다룬다.

참여 대상은 영등포구에 거주하거나 생활권을 둔 19~39세 청년으로, 회차별 100명을 모집한다. 참여 신청은 포스터 내 정보무늬(QR코드)를 통해 가능하며, 자세한 내용은 영등포구청 누리집 또는 ‘영등포 청년’ 네이버 카페에서 확인할 수 있다.





최호권 영등포구청장은 “청년들이 경제를 이해하고 자산을 관리하는 힘을 기르는 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 청년의 도전과 성장을 응원하는 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

