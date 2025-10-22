[2025국감]캄보디아서 '납치·감금' 신고 중 100명 여전히 행방 묘연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

캄보디아에 납치되거나 감금됐다는 신고 550건 중 약 100건이 해결되지 않은 것으로 나타났다.

22일(현지시간) 캄보디아 프놈펜 주캄보디아 대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 주캄보디아·주베트남·주태국·주라오스대사관 국정감사에서 남석현 캄보디아 경찰 영사가 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

AD

김현수 주캄보디아 대사대리는 22일 프놈펜 현지 대사관에서 열린 국회 외교통일위원회의 현장 국정감사에서 "2023년 신고는 20명에 못 미쳤지만 지난해 220명과 올해는 지난 8월까지 330명으로 폭증했다"며 "지난 2년간 신고된 550건 중 450은 해결됐다"고 말했다.

이는 지난해부터 지난 8월까지 캄보디아에서 발생한 납치·감금 신고 대상자 가운데 100명의 행방이 아직 확인되지 않았다는 뜻이다.

이날 여야 의원들은 지난해부터 캄보디아에서 한국인을 상대로 한 납치와 감금 범죄가 급증했는데도 주캄보디아 한국대사관이 제대로 대처하지 않았다고 질타했다.

김준형 조국혁신당 의원은 "지난 8월 더불어민주당 박찬대 의원이 한국인 14명을 구출해 송환한 적이 있다"며 "(그동안 대사관이) '구출해도 또 (캄보디아로) 올 거다'라는 안일한 생각을 하니 제대로 대처가 안 됐다"고 비판했다.

김 대사대리는 "당시 신고 접수 후 실종자 가족과 연락하던 상황이었다"고 해명했다. 김 의원이 "(대사관이) 열심히 했는데 (박 의원이 성과를) 가로챘다는 거냐"고 묻자 김 대사대리는 "처리하는 과정이었다는 말"이라고 답했다.

캄보디아에서 로맨스 스캠으로 12억원대 피해를 낸 한국인 총책 부부도 도마 위에 올랐다. 김 의원은 "한국인 총책이 여권을 연장하러 주캄보디아 한국대사관에 왔는데 적색 수배자인 것을 알고도 자수 권유만 했냐"며 "신고해야 하는 것 아니었냐"고 따졌다. 이어 "당시 경찰 영사는 '자수만 권유했다고 한다"며 "이후 총책 부부가 잠적해서 또 범죄를 저질렀다"고 덧붙였다.

김 대사대리는 "당시 경찰 영사는 즉각 체포할 사안은 아니라고 판단한 듯하다"며 "(총책 부부는) 현재 캄보디아 경찰에 구금돼 있다"고 말했다.

인요한 국민의힘 의원이 캄보디아에서 발생하는 범죄 해결 방안을 묻자 현지 경찰 영사는 경찰과 3명과 실무관 2명으로 모든 업무를 처리하기 어렵다고 설명했다. 그는 "납치·감금 신고 관련해서 한건 한건마다 안내하고 대응하는 데 시간이 오래 걸린다"고 토로했다.





AD

국민의힘 소속 김석기 외교통일위원장은 "정부가 너무 안일하게 대응했다"며 "당장 외교부 장관과 경찰청장이 캄보디아에 와서 (현지 당국자들을) 직접 만나야 한다"고 했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>