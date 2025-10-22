법무부, 캄보디아에 '120억대 로맨스스캠' 사기 부부 송환 요청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부가 캄보디아에 본거지를 두고 120억원대 '로맨스 스캠' 사기를 벌인 한국인 부부의 국내 송환을 캄보디아 당국에 요청했다.

22일 법조계에 따르면 캄보디아에 파견된 법무부 국제형사과 검사와 수사관은 전날 캄보디아 법무부 차관과 면담에서 30대 A씨 부부를 송환해달라고 요청했다.

A씨 부부는 지난해 3월부터 지난 2월까지 딥페이크로 만든 가상 인물을 통해 채팅 앱에서 100여명의 이성에게 접근해 투자 사기로 120억원을 가로챈 혐의를 받는다.

이들 부부는 지난 2월 초 캄보디아 현지에서 체포됐다가 지난 6월 초 한 차례 석방됐다. 이후 우리나라 법무부가 지난 7월 말 수사 인력을 보내 현지 경찰과 함께 부부를 체포해 구금했지만 송환 협의가 지연되면서 다시 풀려났다.

앞서 법무부는 올해 상반기 캄보디아 측에 범죄인 인도를 청구했지만 A씨 부부는 이번 송환 대상에 포함되지 않았다.





법무부는 캄보디아 측에 A씨 부부 송환 외에도 사망한 대학생의 수사 기록 제공과 스캠 대응센터 협력, 향후 범죄수익 환수를 요청할 경우 협조 등을 요청했다.





