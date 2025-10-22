LGU+ 해킹 정황 후 서버 폐기 은폐논란…"계획된 폐기" 반박

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG유플러스가 내부자 계정을 관리하는 APPM 서버와 관련된 서버에 대한 사이버 침해 의심 정황이 전달된 뒤 이를 폐기해 증거를 없애려 했다는 의혹이 나온다. LG유플러스 측은 논란과 무관한 계획된 폐기였다며 반박에 나섰다.

LG유플러스 로고. LG유플러스

AD

22일 관련 업계에 따르면 LG유플러스는 지난 7월 31일 계정 관리 서버 1대를 물리적으로 폐기했다. 지난 7월 18일 화이트해커가 KT와 LG유플러스에서 서버 해킹이 있었다는 제보를 전달한 후 한국인터넷진흥원(KISA)이 두 회사에 내용을 통보하고 자체 점검을 요구한 지 약 열흘이 지난 시점이다.

지난 8월 12일에는 LG유플러스가 APPM과 관련된 서버 OS를 업데이트해 관련 흔적을 지우려 했다는 비판이 국정감사에서 제기되기도 했다. 한 보안업계에선 서버 폐기로 해커가 무슨 정보를 빼돌렸는지 알 수 없어 내부 조사가 필요하다는 지적이 나온다.





AD

LG유플러스 관계자는 "지난 7월 31일 종료된 서버는 최근 논란이 된 제품이 아닌 다른 회사의 계정관리 솔루션이고 데이터 이름 등 프렉 보고서에 공개된 데이터 양식과는 달라 폐기 의혹과는 무관하다"며 "폐기된 서버는 지난해 2월 신규 시스템이 재구축되면서 이관 작업 후 계획대로 지난 7월 31일 종료된 것"이라고 말했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>