한은, 10월 기준금리 '동결'…집값 급등·환율 불안 "금융안정이 먼저"(상보)

주택가격·거래량 진정돼야…10·15대책 효과 확인 필요

3500억달러 대미투자 불확실성, 환율 불안 커진 점도 부담

경기 하방압력 여전, 11월 인하 전망 다수지만

가계부채·환율 상황 지켜봐야…내년 연기, 인하 종료 의견도

23일 한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 연 2.50%로 동결했다. 불붙은 서울 주택가격 상승세를 진정시키기 위해 10·15 부동산 대책이 나온 직후인데다, 3500억달러 대미투자 관련 불확실성으로 환율 불안 역시 커지면서 금융 안정에 무게가 실렸다. 한은은 이달 금리를 유지한 채 10·15 대책의 효과를 확인하는 한편, 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 전후로 한중, 한미 관세 협상 상황 등을 지켜본다는 방침이다.

이창용 한국은행 총재가 23일 오전 서울 중구 한은에서 열린 금융통화위원회 본회의에 참석해 의사봉을 두드리고 있다. 사진공동취재단

AD

한은 금통위는 이날 서울 중구 한은 본관에서 열린 통화정책방향 결정 회의에서 기준금리를 연 2.50%로 유지했다고 밝혔다. 지난 7·8월에 이은 3연속 동결로, 시장 전망에 부합하는 결과다. 앞선 아시아경제 전문가 설문조사에서도 응답자 15명 전원이 이달 금리 동결을 점쳤다.

이달 동결의 핵심 요인은 부동산 시장 과열이다. 부동산 자산 쏠림이 심한 한국에서 집값 상승 기대심리 강화와 이에 따른 거래량 확대, 가계부채 증가 통화정책 운용에 큰 제약 요소다. 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 10월 둘째 주(13일 기준) 서울 아파트 가격은 추석 연휴를 포함한 2주 누계로 0.54% 급등했다. 규제지역 신규 편입이 확실시됐던 성동구(1.63%)와 광진구(1.49%), 마포구(1.29%) 등 한강 벨트 권역에 갭투자(전세 낀 매매) 수요가 몰리며 상승세가 뚜렷했다. 경기 남부권 선호 지역도 가격 상승 폭이 확대했다. 서울부동산정보광장에 따르면 9월 서울 아파트 거래량은 8090건(10월23일 기준)으로 거래량이 급증했던 지난 5월(7439건)과 6월(1만1023건) 수준에 근접했다.

정부 대책과 발맞추는 차원의 동결이란 해석도 나온다. 6·27 대책 이후 진정되나 했던 서울 집값 상승세에 다시 불이 붙으며 10·15 대책까지 나온 상황에서, 한은이 금리를 낮춰 불씨를 되살리고 정책과 엇박자를 낼 이유가 없다는 것이다. 안예하 키움증권 연구원은 "이번 대책의 규제 강도를 고려할 때, 한은 역시 정책 공조 차원의 동결에 나선 것"이라고 진단했다. 이창용 한은 총재 역시 지난 20일 국회 기획재정위원회 국정감사에서 "한은 입장에서는 유동성을 더 늘려 부동산 시장에 불을 지피는 역할을 하지 않으려고 한다"고 재차 강조했다. 금통위는 다음 금리 결정이 있는 11월까지 약 한 달간 주택시장 진정 여부를 확인하기 위해 시장 상황에 어느 때보다 주목할 것으로 보인다.

최근 변동성을 키우며 불안한 움직임을 보이는 환율도 부담으로 작용했다. 원·달러 환율은 최근 대미투자 협상 불확실성에 미·중 무역분쟁 재개 우려까지 겹치며 높은 변동성 속에서 1430원 선 전후까지 레벨을 올렸다. 이런 상황에서 기준금리를 인하하면 원화 가치가 더 떨어질 수 있다. 부동산 시장이 쉽사리 진정되지 않는 상황에서 외환 시장 변동성 확대 우려까지 커지면서 금리 인하 신중론에 힘이 실렸다.

다음 금리 인하 시점에 대한 시장 의견은 분분하다. 대체로 11월 인하를 예상하나, 인하 시기가 내년 상반기 또는 하반기로 밀릴 것이란 관측을 하는 전문가도 점차 늘고 있다. 내년에도 부동산 불안이 이어지는 가운데 수출 전망이 개선되면서 인하 사이클이 사실상 종료됐다는 의견도 있다.





AD

문홍철 DB증권 연구원은 "단기적으로 대미 협상에 따른 환율 불안이 남아 있고 핵심지 부동산 가격도 상승세지만, 국내 내수가 우려되는 상황에서 물가는 대체로 안정돼 있어 연내 인하는 이어질 것"이라고 강조했다. 반면 박정우 노무라증권 이코노미스트는 "부동산 시장의 불안은 공급 부족이라는 구조적 요인에 의한 것으로, 현재의 대출 규제 위주의 수요 정책은 단기적 효과에 그칠 것"이라며 "수출 전망 역시 내년 상향 조정될 가능성이 높다. 사실상 인하 사이클이 종료했다고 본다"고 봤다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>