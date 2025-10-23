신세계그룹, 30일 쓱데이 개막…'자작시 공모전' 등 체험형 콘텐츠 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한정판 굿즈로 '쓱데이 고객경험 확장'

피크닉 공연, 기후에너지환경부와 ESG팝업 등

신세계그룹이 오는 30일부터 열리는 쓱데이 행사에서 공모전을 비롯해 다양한 외부 제휴처들과 협업한 재미있는 고객 체험 콘텐츠를 운영한다고 23일 밝혔다. 한정판 쓱데이 굿즈를 경품으로 선보이고 즐길 거리로 가득한 각종 팝업스토어도 열린다.

우선 오는 26일까지 자작시 공모전 '전국민 쓱쓱문학 프로젝트'를 진행한다. 쇼핑 중에 있었던 일화를 자작시로 써 쓱쓱문학 홈페이지 제출하면 심사를 통해 총 52편을 선정, 총 1338만원의 쇼핑지원금을 증정한다. 쓱쓱문학 홈페이지에서 이환천 작가가 쓴 유쾌한 예시도 감상할 수 있다.

또한 인기 아웃도어 브랜드 스노우피크와 함께 감성 피크닉, 문화공연을 준비했다. 11월 1일 에버랜드 인근 스노우피크 캠프 필드를 시작으로 8일부터 9일까지 신세계 파주 프리미엄 아울렛에서 감성 피크닉을 진행한다. 각종 라이브 공연과 토크쇼, 이벤트 등을 즐길 수 있고 스노우피크의 캠핑용품 또한 체험해볼 수 있다.

기후에너지환경부와 협업한 ESG 콘텐츠도 선보인다. 스타필드마켓 일산점에서는 10월31일부터 11월2일까지 탄소중립실천을 체험할 수 있는 '그린매직' 팝업스토어를 연다. 그린카드, 건강한 먹거리, 지속가능한 포장재 등 친환경 소비생활과 관련된 모든 것을 경험해볼 수 있으며 푸짐한 굿즈를 경품으로 증정한다.

다음달 1일에는 방송인 타일러와 니디, WWF(세계자연기금)가 전하는 지속가능한 먹거리 이야기 '낭만 토크쇼'를, 2일에는 사전 응모자를 대상으로 인기 셰프 임희원, 명현지 셰프와 함께하는 친환경 먹거리 요리쇼 '낭만 푸드쇼'를 진행한다.

총 2억원 상당의 역대급 혜택이 기다리는 친환경 소비 실천 프로모션 '그린매직 캠페인'도 쓱데이 기간 운영한다. 이마트, 백화점, SSG닷컴, 이마트24, 조선호텔 등 5개 사가 참여하며, 비아신세계 캐나다 여행권, 조선호텔 숙박권, 각사별 금액권 등 총 1억원 상당의 경품과 그린카드 에코머니 총 1억원을 추첨을 통해 증정한다. 5개사 홈페이지 또는 신세계포인트앱 내 행사 페이지에서 응모하고, 친환경 제품 구매, 모바일영수증발급, 그린카드 결제 등 안내된 미션을 조건에 맞게 수행하면 된다.?

이 외 스타필드, 프리미엄 아울렛, 신세계푸드 등 오프라인 기반 그룹사에서도 다양한 즐길 거리를 준비했다. 스타필드에서는 '슈퍼셀 게임대회', '캐릭터 퍼레이드', '영화 위키드:포 굿 단독 팝업스토어' 등 풍성한 이벤트가 열린다.

10월30일부터 11월9일까지 스타필드 하남점 내 '클래시로얄 게임대회', 스타필드 고양, 안성점 내 '브롤스타즈 게임대회'가 열린다. 위키드:포 굿 영화 내 주요 공간과 단독 굿즈를 체험할 수 있는 '위키드 파트2' 팝업스토어는 10월30일부터 한 달여간 스타필드 코엑스몰에서 진행된다.

신세계 파주 프리미엄 아울렛에서는 11월1일부터 2일까지 굿윌스토어와 함께 1억원 규모의 '쓱데이 자선바자회'를 열고 상생과 나눔을 실천한다. 신세계그룹 계열 브랜드를 비롯해 다양한 협력사가 참여해 의류, 잡화, 생활용품 등 인기 상품을 특가 판매하며, 판매 수익금의 일부를 굿윌스토어에 기부한다.

신세계푸드 F&B 데블스도어 코엑스점과 센트럴시티점에서는 10월30일부터 11월9일까지 '1L 라거'와 빅사이즈 메뉴를 판매하는 '쓱토버 페스트'를 진행한다.

한편 신세계그룹은 대표 보드게임 부루마불과 쓱데이 버전 한정판 '부루마불 신세계여행 에디션'을 출시한다. 신세계 브랜드와 스토리가 부루마불로 구현된 보드게임으로, 18개 사에서 각각 진행하는 이벤트에 참여할 시에 경품으로 받을 수 있다.





신세계그룹 관계자는 "올해 쓱데이는 압도적 상품 혜택뿐만 아니라 풍성한 문화 콘텐츠를 즐길 수 있는 것이 특징"이라며, "11일간 전 국민 축제의 장이 될 것으로 기대하며 신세계그룹은 앞으로도 감동을 전하는 다양한 콘텐츠를 선보일 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

