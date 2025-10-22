김성환 기후부 장관, "해상풍력을 국가 성장동력으로 육성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부처 출범 후 첫 장관 주재 풍력 업계 간담회

김성환 기후에너지환경부 장관이 22일 서울 서초구에 있는 한강홍수통제소에서 풍력 업계 간담회를 주재하고 있다. 기후에너지환경부

정부가 해상풍력을 국가 성장동력으로 육성하겠다는 의지를 밝혔다. 육상풍력도 해상풍력처럼 범정부 태스크포스(TF)를 구성해 적극 지원할 계획이다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 22일 오전 서울 서초구에 있는 한강홍수통제소에서 부처 출범 이후 처음으로 풍력 업계 간담회를 개최하고 풍력 발전 보급 가속화를 위한 업계 의견을 수렴했다.

이날 간담회에는 두산에너빌리티, 유니슨 등 터빈 업체를 비롯해 한화오션, HD현대중공업, 성동조선 등 주요 기자재 업체와 SK이노베이션&S, 코펜하겐인프라스트럭처 파트너스(CIP), 크레도(KREDO), GS윈드 등 국내외 개발사 임직원, 전문가, 풍력 단체 관계자들이 참석했다.

이날 간담회에서 김성환 장관은 "기후부 출범은 화석연료 중심의 탄소문명을 조속히 재생에너지 기반 탈탄소 녹색문명으로 대전환하는데 초석을 마련하기 위한 것"이라면서 "기후부는 과거 환경부가 주로 담당해온 규제 중심의 역할에서 벗어나, 녹색문명의 주인공으로 거듭나기 위한 진흥 측면에 방점을 두고 재생에너지 대전환의 선두 부처 역할에 매진할 것"이라고 밝혔다.

아울러, 김성환 장관은 "풍력발전의 보급 확대와 함께 관련 산업 생태계를 적극 육성해 나갈 것"이라며 "해상풍력은 선행 신규사업의 성공적 안착을 통해 국가 성장 동력으로 육성할 계획이며, 육상풍력은 장관 주재 범정부 전담반(TF)을 조속히 출범시켜 업계 인허가 문제를 일괄방식(원스탑)으로 해소할 계획"이라고 밝혔다.





기후에너지부환경부는 업계 의견을 수렴해 ▲육상풍력 범정부 TF 출범 ▲해상풍력 범정부 TF를 통한 신규사업 인허가 지원 ▲해상풍력특별법 하위법령 제정 등을 조속히 추진할 계획이라고 밝혔다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

