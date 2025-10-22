고령층 비정규직 300만명 첫 돌파… 정규직과 임금차 181만원 최대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

60세 이상 비정규직 23.3만명 증가

비중은 35.5%로 2.3%포인트 상승

비정규직 근로자가 역대 최대 규모를 기록한 가운데 60세 이상 비정규직 근로자가 처음으로 300만명을 돌파했다. 정규직과 비정규직 임금 차이는 180만8000원으로 관련 통계 작성 이후 가장 큰 격차를 보였다.

지난 14일 경기 고양 킨텍스에서 열린 '경기도 5070 일자리 박람회'에 참가한 구직자들이 커리어 코칭을 받고 있다.

국가데이터처가 22일 발표한 '2025년 8월 경제활동인구 근로형태별 부가조사 결과'를 보면 지난 8월 기준 비정규직 근로자는 856만8000명으로 전년 동월보다 11만명 증가했다. 비정규직 근로자는 2003년 통계 작성 이후 가장 큰 규모를 보였다. 전체 임금 근로자(2241만3000명) 중 비정규직 비중은 38.2%로 전년과 같았다. 비정규직뿐 아니라 정규직 근로자(1384만5000명)도 16만명 늘어난 데 따른 결과다.

연령별로 보면 60세 이상 비정규직 근로자는 304만4000명으로 23만3000명 증가했다. 이들이 300만명을 넘긴 것은 이번이 처음으로, 2003년 통계 작성 이후 최대치를 기록했다. 전체 비정규직 근로자 중 60세 이상이 차지하는 비중은 35.5%로 2.3%포인트 상승했다. 특히 70세 이상 비정규직 근로자는 120만5000명으로 40대(120만4000명)와 유사한 규모였다.

데이터처는 60대 인구가 늘어나는 데다 이들의 고용률도 상승하면서 비정규직 근로자가 증가했다고 설명했다. 특히 보건·사회복지서비스업과 정부의 직접 일자리 사업에 종사하는 이들이 비정규직인 경우가 많다 보니 이런 현상을 보인다고 부연했다.





비정규직 근로자의 최근 3개월 월평균 임금은 208만8000원으로 4만원 늘었다. 정규직 근로자는 같은 기간에 10만원 늘어 389만6000원을 기록했다. 정규직과 비정규직 임금 격차는 180만8000원으로 역대 최대치를 찍었다. 2004년(61만6000원) 이후 임금 격차는 계속 벌어지고 있다는 게 데이터처 설명이다. 비정규직의 정규직 대비 임금 비율은 53.6%였다.





