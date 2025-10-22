국정원 "캄보디아 한국 대학생 살해 주범은 강남 학원 마약사건 총책의 공범"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

22일 국회 정보위원회 국정원 보고

"캄보디아 한국인 범죄 가담자 최대 2000명"

"송환된 이들도 대부분 피해자 아닌 범죄자"

국가정보원은 캄보디아 범죄 단지에서 고문을 당한 후 살해된 20대 한국인 대학생 박모 씨 사건의 주범이 지난 2023년 강남 대치동 학원가 마약 사건 총책의 공범으로 드러났다고 22일 밝혔다.

박선원 더불어민주당·이성권 국민의힘 의원은 이날 국회 정보위원회 전체회의에서 국정원이 사건 수사 및 대응 경과를 보고했다고 브리핑을 통해 전했다.

이종석 국가정보원장이 22일 서울 여의도 국회에서 열린 국회 정보위원회 전체회의에 춣석하고 있다. 2025.10.22 국회사진기자단

보고 내용에 따르면 국정원은 한국인 사망 사건 발생 3일째 정보를 최초 입수하고 정보 역량을 총동원해 8일 만에 주범을 확정했으며, 현재 주범의 행방을 추적하고 있다.

국정원은 해당 인물이 '2023년 강남 학원가 마약 사건의 총책'으로 캄보디아에서 검거된 리모 씨의 공범이라는 점이 국정원의 정보로 확인됐다고 설명했다. 이 사건은 지난 2023년 4월 중국인과 국내 공범들이 필로폰과 우유를 섞은 이른바 '집중력 강화 음료'를 만들어 미성년자 13명에게 음료를 제공한 뒤 돈을 뜯어내려 한 범죄다.

아울러 국정원은 캄보디아에서 발생한 스캠(연애 빙자 사기) 범죄와 관련해 한국인 약 1000~2000명이 가담한 것으로 추산했다. 캄보디아 경찰청이 지난 6∼7월 검거한 스캠 범죄 피의자는 3075명이며, 이 가운데 한국인은 57명으로 집계됐다고 정보위에 보고했다.

또 국정원은 최근 캄보디아에서 국내로 송환된 이들에 대해 "피해자라기보다 대부분 범죄자, 범죄에 가담한 피의자라고 보는 게 더 정확하다"며 "대포폰 등을 통해 실질적으로 본인이 금액적인 목적을 가지고 가담한 사람이 많기 때문에 구조적으로 보면 피해자라기보다 범죄자로 보는 게 옳다고 진단했다.





국정원은 이재명 대통령이 '발본색원 될 때까지, 완전히 해결될 때까지 국정원이 조직의 사활을 걸고 국제범죄, 마약, 인력 수출, 사이버 범죄, 불법 암호화폐, 스캠 범죄에 대해 확실히 해결해 국민 걱정을 덜어드리라'고 특별 지시를 내렸다며 "제3·제4의 역량과 집중력을 발휘해 이 문제를 다루고 있다"고 국회에 보고했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

