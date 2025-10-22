60세 이상 비정규직 300만 돌파…정규-비정규 임금 격차 181만원 '역대 최대'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임금근로자 3명 중 1명 비정규직

정규직 389.6만원, 비정규직 208.8만원



비정규직 고용 일러스트(기사 이해를 돕기 위한 사진). 아시아경제DB

올해 비정규직 규모가 역대 최고치를 기록한 가운데, 정규직과의 임금 차이도 180만을 넘는 것으로 조사됐다. 통계 작성 이래 가장 큰 격차이다. 특히 고령층에서 비정규직이 300만명을 넘어서는 등 대책 마련이 시급할 것으로 보인다.

22일 국가데이터처는 이같은 내용을 담은 '2025년 8월 경제활동인구 근로형태별 부가조사 결과'를 발표했다.

조사에 따르면 지난 8월 기준 비정규직 근로자는 856만8000명으로, 지난해 같은 달보다 11만명 증가했다. 2003년 통계 작성 이래 가장 큰 규모이자 2023년 이후 2년 연속 증가세다.

정규직 근로자는 1384만5000명으로 16만명 늘었다. 정규직과 비정규직 근로자 모두 증가하면서, 임금근로자 2241만3000명 중 비정규직이 차지하는 비중은 38.2%로 작년과 같았다. 이는 2019년 이후 두 번째로 높은 수치로, 직전 가장 높았던 해는 2021년 8월(38.4%)이다.

연령별로는 60세 이상 비정규직이 23만3000명 증가한 304만4000명으로, 처음으로 300만명을 넘어섰다. 2003년 통계 작성 이래 최대치다. 2021년 27만명 증가 이후 4년 만에 가장 큰 폭의 증가세이기도 하다. 전체 비정규직 근로자 중 60세 이상이 차지하는 비중은 35.5%로, 전년 대비 2.3%포인트 상승했다.

이번 통계에서는 60세 이상을 '60∼69세', '70세 이상'으로 세분화한 결과도 공개했는데, 70세 이상 비정규직은 120만5000명으로, 40대(120만4000명)와 비슷한 수준을 보였다.

송준행 국가데이터처 고용통계과장은 "60대는 인구 증가뿐 아니라 고용률 상승의 영향도 받았다"라며 "특히 보건·사회복지업 부문에서 많이 늘었고, 정부의 직접 일자리 사업 가운데 노인 일자리 참여 비중이 높은데, 이들 대부분은 비정규직"이라고 설명했다.

세종문화회관 앞에서 열린 청년비정규직 노동자 故 김용균 4주기 추모 주간선포 기자회견 모습. 아시아경제DB

비정규직-정규직 임금차 180만원…정규직의 절반 수준

비정규직 근로자와 정규직 근로자의 임금 차이는 더욱 커졌다. 비정규직 근로자의 최근 3개월 월평균 임금은 208만8000원으로 지난해 대비 4만원 증가한 반면, 정규직 근로자는 389만6000원으로 10만원 증가했다.

두 집단 모두 2004년 통계 작성 이래 가장 높은 수준이지만 임금차이도 역대 최대치다. 양자 간 임금 격차는 2004년(61만6000원) 이후 계속해서 벌어지는 추세다.

비정규직의 정규직 대비 임금 비율은 53.6%로, 작년(54.0%)보다 소폭 감소했다. 시간제 근로자를 제외한 비정규직의 월평균 임금은 303만7000원으로, 처음으로 300만원을 돌파했다.

이 경우 정규직과의 임금 차이는 85만9000원으로, 비정규직 임금은 정규직의 78% 수준이기 때문에 작년과 동일하다는 것이 국가데이터처의 설명이다.





송준행 과장은 "비정규직 안에는 시간제 근로자가 상당수 포함돼 있다"라며 "이들은 일반 근로자보다 일하는 시간이 적어 상대적으로 임금이 낮고, 이로 인해 비정규직 전체 평균 임금에 큰 영향을 주기 때문에, 이 점을 종합적으로 봐야 한다"고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

