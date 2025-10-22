9월 車보험 손해율 94.1%…"나들이객 증가·과잉진료 원인"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난달 대형 손해보험사들의 자동차보험 손해율이 94%를 넘어선 것으로 나타났다.

22일 손해보험업계에 따르면 지난달 삼성화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험 등 대형 손보사 4곳의 자동차보험 손해율은 94.1%로 전년 동기 대비 7.8%포인트 올랐다. 1~9월 누적 손해율은 85.4%를 기록했다. 이는 2020년(85%) 이후 최고치다.

회사별 손해율은 삼성화재 92.7%, DB손보 95.2%, 현대해상 93.8%, KB손보 94.8% 등 모두 90%를 웃돌았다. 보험업계는 자동차보험 손익분기점에 해당하는 손해율을 82% 선으로 보고 있다.

4년 연속 이뤄진 보험료 인하 조치와 정비요금 등 원가 상승, 사고건수 증가, 한방병원 등에서의 과잉진료가 손해율 상승에 영향을 줬다. 지난달엔 추석 전 벌초 등 장거리 이동량이 많아져 손해율이 높았다.





손보업계 관계자는 "10월에도 가을 행락객 이동수요 증가로 인한 사고 증가가 예상된다"며 "정비요금과 물가 상승에 따른 부품비·수리비 인상 등으로 손해율이 지속 악화할 것"이라고 말했다.

자동차사고 이미지.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr

