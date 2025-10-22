김병기, 갑자기 비밀번호 기억났다는 임성근에 "시정잡배" 맹공

김병기 "임성근, 자신 구하려는 꼼수"
김병기 더불어민주당 원내대표는 22일 채상병 순직과 관련해 업무상 과실치사 혐의 등으로 구속영장이 청구된 임성근 전 해병대 1사단장을 향해 "당신 같은 사람을 시정잡배 같다고 하는 것"이라고 비판했다.
김 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "면책의 기적을 바라지 말고 법의 준엄한 심판을 받아야 한다"고 밝혔다.
이명현 순직해병 특검팀은 전날 임 전 사단장이 2023년 7월 19일 경북 예천군 수해 현장에서 순직한 채상병의 상급 부대장으로, 구명조끼 등 안전 장비를 지급하지 않고 무리한 수색 작전을 지시했다는 혐의로 구속영장을 청구했다.
호우피해 당시 복구 작전 통제권이 육군으로 이관됐음에도 원소속 부대장으로서 지원하는 정도를 넘어 구체적인 지시를 내리는 등 임의로 작전통제권을 행사한 혐의도 있다.
임 전 사단장은 수사를 받는 과정에서 스마트폰 비밀번호를 잊었다며 알려주지 않다가 구속영장 청구 가능성에 대한 보도가 나오기 전날 비밀번호가 생각났다며 특검팀에 알렸다.
김 원내대표는 "임 전 사단장은 지난 1년 동안 휴대전화 비밀번호가 기억나지 않는다고 버텼는데 구속영장이 청구된 바로 그 날 비밀번호가 기적처럼 생각났다고 한다"며 "임 전 사단장은 하느님의 사랑 덕분이라고 했다"고 언급했다.
이어 "특검이 영장을 청구하자 돌연 태도를 바꾼 것은 진실을 밝히려는 게 아니라 자신을 구하려는 꼼수다. 국민을 조롱하는 것이냐"며 "필요한 것은 진실한 고백과 책임 있는 태도, 법의 공정한 심판"이라고 강조했다.
