[NGO지금] 한국해비타트 "빗썸, 독립유공자 돕기 캠페인 모금 기부"

▲한국해비타트" 빗썸이 독립유공자 후손 주거환경개선 캠페인 모금 기부"

한국해비타트는 광복 80주년을 맞아 가상자산 거래소 빗썸으로부터 '독립유공자 후손 주거환경개선을 위한 참여형 기부 캠페인'을 통한 모금액 4098만1000원을 후원받았다고 밝혔다. 이번 캠페인은 빗썸 회원을 대상으로 지난 8월 11일부터 31일까지 약 3 주간 진행된 기부 캠페인으로, 신규 가입 및 기존 회원들이 빗썸 앱에서 기부 코드를 등록하는 방식으로 손쉽게 참여할 수 있었다.

빗썸 관계자는 "광복 80 주년을 맞아 빗썸 회원들이 함께 의미 있는 나눔에 참여할 수 있도록 이번 캠페인을 마련했는데 많은 분의 참여에 감사하다"며 "앞으로도 사회와 함께 성장하는 기업으로서 다양한 파트너십과 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 밝혔다

육군학생군사학교 정훈실 소속 이승룡 군무주무관이 ‘제15회 대한민국 호국미술대전’에서 받은 대상 상금 1천만원을 경북 산불 피해 이재민 지원을 위해 기부했다. 대한적십자사 경북지사.

▲육군학생군사학교 이승룡 군무주무관, 산불피해 이웃 위해 대한적십자사에 호국미술대전 대상 상금 전액 기부

대한적십자사 경북지사(회장 김재왕)는 육군학생군사학교 정훈실 소속 이승룡 군무주무관이 '제15회 대한민국 호국미술대전'에서 받은 대상 상금 1000만원을 경북 산불 피해 이재민 지원을 위해 기부했다고 21일 밝혔다.

이 주무관은 지난 3월 대구광역시 소재의 육군50사단 정훈실에서 근무할 당시 발생한 경북 산불 피해 현장을 직접 찾아 육군 장병들과 소방관들이 땀 흘려 진화 작업에 나서는 모습을 사진 작품 '화마의 흔적'에 담아, 해당 대회에서 대상을 수상했다. 그는 상금 수령 후 "작품의 영감이 되었던 분들이 바로 피해를 입은 지역의 이웃들이기에, 이 상금이 다시 그분들을 돕는 데 쓰이길 바랐다"며 세금 공제분 만큼 개인 사비를 더해 전액을 대한적십자사에 전달했다.

▲굿네이버스 5만 보 걸음 기부 캠페인 참가자 모집

굿네이버스(본부장 김정미)는 지난 9월 22일부터 '굿네이버스 레이스' 참가자 모집을 시작했다. 이번 캠페인은 기후위기로 어려움을 겪는 취약계층을 지원하기 위해 마련된 나눔 프로그램으로, 롯데카드, 티젠, 벨먼, 가농 등 여러 기업이 후원에 참여해 의미를 더했다. 참가비는 정기후원 월 2만 원으로, 후원금 전액은 몽골 나무 심기 프로젝트에 우선 사용된다. 참가 신청은 오는 11월 30일까지 선착순으로 진행되며, 조기 마감될 수 있다. 신청 시 기념품 배송 지역을 반드시 '경기/강원'으로 설정해야 한다.

21일 서울 중구 커뮤니티하우스 마실에서 열린 ‘2025 CSR 커넥트 세션‘에서 희망친구 기아대책 최창남 회장이 환영사를 하고 있다. 희망친구 기아대책

▲희망친구 기아대책, '2025 CSR 커넥트 세션' 개최

희망친구 기아대책(회장 최창남)은 지난 21일 서울 중구 커뮤니티하우스 마실에서 '2025 CSR 커넥트 세션'을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 '기업이 묻고, 기아대책이 답하다'를 주제로, LG화학 Global CSR팀 이영준 팀장이 2021년부터 기아대책과 함께 추진 중인 교육 사회공헌 프로그램 '라이크그린(Like Green)'을 소개했다. 또한 AI기후테크 기업 땡스카본과 함께한 '잘피서식지 복원 사업' 사례도 소개했다. 이어 롯데백화점 윤재원 수석이 여성의 심리적 회복과 사회적 자립을 돕는 '리조이스(RE:JOICE)' 캠페인' 사례를 발표했다.





2부에서는 지속가능연구소 김민석 소장이 변화된 환경 속 CSR의 방향성과 협력의 필요성을 주제로 기조 강연을 진행했다. 이어 기아대책 이주배경사업팀과 글로벌 임팩트팀이 진행중인 주요 사업을 소개하며 CSR 협력의 확장 가능성을 공유했다. 기아대책 ESG나눔본부 박찬욱 본부장은 "CSR파트너로서 사회문제 해결에 대한 기아대책의 진정성과 전문성, 신뢰성을 기업 파트너들에게 잘 전달할 수 있는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 진정성있는 파트너들과 함께 지속가능한 사회 변화를 만들어갈 것"이라고 말했다.





