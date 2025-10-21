KT, 해킹 사태 전체 고객 대상 안내 시작…"2만2227명 위약금 면제"

김영섭 대표 "유심 교체 적극 검토해 시행"
KT가 21일 해킹과 무단 소액결제 사태에 대해 전체 가입자를 대상으로 안내를 시작했다.
KT는 이날 오후부터 전 고객을 대상으로 상황을 설명하는 문자 발송을 시작했으며, 고지 문자는 다음날까지 순차적으로 발송될 예정이라고 밝혔다.
이날 국회 과학기술정보방송통신위원회가 연 정보통신기술(ICT) 산하 기관 국정감사에서 전체 가입자를 대상으로 한 해킹 사태 고지가 없었다는 점이 문제로 지적되자 뒤늦게 고지에 나선 것이다.
김영섭 KT 대표는 국정감사에서 무단 소액결제와 해킹으로 인한 개인정보 유출 피해자에 대해 "위약금 면제 고지 등 관련 절차를 진행하겠다"고 말했다.
KT는 개인정보 유출 정황이 확인된 고객 2만2227명에 대해서는 위약금 면제 조치한다.
전체 가입자에 대한 면제 조치는 민관 합동 조사 결과 뒤 결정한다는 입장이다.
김 대표는 "유심 교체에 대해서는 전체 고객 대상으로 적극 검토해서 시행해야 하겠다고 생각한다"고 말했다.
