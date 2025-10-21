세계서 가장 빠르다…中, 시속 435㎞ 열차 시험운행 성공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"내년 청두-충칭 중앙선서 시험운행 할 듯"

중국이 시속 453㎞로 달리는 세계에서 가장 빠른 고속열차 시험 운행에 성공했다.

21일 중국중앙TV(CCTV)에 따르면 중국의 푸싱호 CR450은 전날 '상하이-충칭-청두' 고속철도 구간에서 최고 시속 453㎞를 기록하며 시험 운행을 마쳤다. 이는 중국의 기존 최고속 열차인 CR400(시속 350㎞)보다도 시속 103㎞ 더 빠른 속도다.

현재 주요국 고속열차의 최고 시속은 인도네시아의 후시(후시호)와 프랑스 TGV, 일본 신칸센이 약 320~350㎞, 한국의 KTX-산천은 약 305㎞ 수준으로, CR450이 가장 빠른 기록을 세웠다.

중국 CR450. 중국중앙TV(CCTV)

CR450은 정지 상태에서 시속 350㎞까지 가속하는 데 4분 40초가 걸려 기존보다 100초 단축됐다. 또 최고 속도에 도달했을 때의 소음, 제동 거리, 에너지 소비량은 CR400과 비슷한 수준을 유지했다. 시속 400㎞ 주행 시 객실 소음은 시속 70㎞로 달리는 일반 승용차(약 68dB)와 비슷한 수준이다.

획기적으로 향상된 열차 속도는 중국 최대 철도 건설회사인 관영 중처그룹(CRCC)이 관련 업체들과 공동개발한 영구 자석 동기식 견인 모터의 강력한 동력 덕분이다. 이 모터는 기존 CR400에 탑재된 비동기식 견인 모터보다 변환 효율이 3% 이상 높은 것으로 알려졌다.

또 설계 개선도 속도 향상에 영향을 미쳤다. 공기 저항을 약 22% 줄이는 설계 변경이 이뤄졌으며, 전면부 길이를 기존보다 2.5m 늘인 15m로 매끄럽게 다듬었다. 차체 높이는 20㎝ 낮추고, 전체 중량은 50t 줄여 효율을 극대화했다. 이런 구조적 변화가 CR450의 초고속 주행 성능 향상에 큰 역할을 했다.





CR450은 적격 성능 지표를 충족하고 60만㎞의 시험 운행을 마친 뒤 상업은행을 시작할 예정이다. 중국철도과학원 관계자는 "아직 구체적인 정보는 없으나 내년에는 청두-충칭 중앙선에서 포괄적인 시험 운행을 하게 될 것"이라고 말했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

