국정자원 화재 장애시스템, 709개 중 424개 정상화…복구율 59.8%

윤호중 행정안전부 장관이 20일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정보자원관리원 행정정보시스템 화재 관련 중대본 13차 회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 장애를 겪고 있는 정부 행정정보시스템이 60% 가까이 복구됐다.

21일 중앙재난안전대책본부에 따르면 이날 오후 6시 기준 화재로 마비됐던 행정정보시스템 709개 중 424개가 정상화됐다. 시스템 복구율은 59.8%로 나타났다.

국민 이용도가 높은 법제처의 국가법령정보시스템(1등급)이 새롭게 복구된 시스템에 포함됐다. 행정중심복합도시건설청 홈페이지, 보건복지부 e하늘장사정보시스템, 진료정보교류시스템, 국가데이터처 근로자인사관리시스템, 문화체육관광부 정책메일서비스 등도 복구가 완료됐다.





시스템 중요도에 따른 등급별 복구 현황은 1등급은 40개 중 32개가 정상화돼 80.0%의 복구율을 기록했다. 이 밖에도 2등급 68개 중 48개(70.6%), 3등급 261개 중 168개(64.4%), 4등급은 340개 중 176개(51.8%)가 정상화됐다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

