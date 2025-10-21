이찬진 "금감원 공공기관 지정 반대, 심각한 우려"[2025국감]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이찬진 금융감독원장이 21일 국회에서 열린 2025년도 정무위원회 국정감사에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

이찬진 금융감독원장이 금감원에 대한 공공기관 지정 반대 입장을 명확히 했다.

이 원장은 21일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 이헌승 국민의힘 의원이 금감원의 공공기관 지정에 대한 이 원장의 견해를 묻는 질문에 "개인적인 소신은 공공기관으로 지정하는 것은 굉장히 심각한 우려가 있다"고 말했다.

그는 "공공기관 지정과 관련해서는 개정된 법령에 따라 출범하는 공공기관운영위원회가 다양한 의견을 종합 고려해서 결정할 것 같다"며 "저희 금감원이나 제 개인 입장은, 금감원은 독립성이나 중립성 측면에서 국제적인 원칙 관점에서 그 결정에 신중을 기할 필요가 있다"고 강조했다.





지난달 정부조직 개편안이 철회되면서 금감원에서 금융소비자보호원 분리는 막았으나 금감원의 공공기관 지정 가능성은 열려있다. 금감원 공공기관 지정은 내년 1월 정부 공공기관운영위원회가 결정한다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

