워호스·세가·반다이남코…지스타 찾는 글로벌 게임 개발사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스팀덱, 2년 연속 '인디 쇼케이스' 선보여

다음 달 부산 벡스코에서 열리는 '지스타 2025'의 제2전시장을 글로벌 핵심 개발사들이 가득 채울 예정이다.

지스타 제2전시장 BTC 전시 주요 참가사. 지스타 조직위원회 제공

AD

21일 지스타 조직위원회에 따르면 벡스코 제2전시장에서 열리는 BTC 전시에는 워호스 스튜디오, 세가·아틀러스, 반다이남코 엔터테인먼트, 스팀덱 유통사 코모도 등이 참여한다. 제1전시장은 올해 지스타 메인 스폰서인 엔씨소프트를 비롯해 국내 게임사들이 자리한다.

체코 개발사인 워호스 스튜디오는 올해 초 선보인 '킹덤 컴: 딜리버런스 2'가 인기를 끌면서 '올해의 게임(GOTY)' 수상 후보로 손꼽힌다. 일본 대형 게임 유통사 세가와 산하 개발 스튜디오 아틀러스는 '페르소나'와 '메타포: 리판타지오' 등 강력한 지식재산권(IP)을 바탕으로 메타크리틱의 '2025 게임 퍼블리셔' 1위를 차지했다. 반다이남코 엔터테인먼트는 대표작 비행 슈팅 게임 '에이스 컴뱃' 시리즈 30주년 기념 전시를 현장에서 선보인다.

이외에도 글로벌 대표 게임 개발사 중 한 곳이 올해 지스타에 참가, 자사 대표 IP를 기반으로 한 체험형 전시와 e스포츠 이벤트 등 현장 행사를 준비하고 있다고 조직위는 전했다.

제2전시장에서 진행되는 '인디 쇼케이스 2.0: 갤럭시'는 지난해에 이어 올해도 휴대용 게이밍 기기 '스팀덱'이 주요 파트너로 참가한다. 글로벌 게임·콘텐츠 제작 플랫폼 유니티는 현장에서 유니티 엔진을 기반으로 제작된 독창적인 글로벌 게임 다수를 선보인다.





AD

조직위는 "올해 행사는 단순한 전시를 넘어 게임이 가진 문화적·예술적 확장성을 현장에서 직접 느낄 수 있는 '몰입형 축제'로 꾸몄다"며 "현장 전시, 콘퍼런스, 인디게임 행사 등 각기 다른 콘텐츠들이 하나의 흐름으로 연결돼 참가자 모두가 직접 보고, 듣고, 참여하며 체험하는 지스타를 경험하게 될 것"이라고 밝혔다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>