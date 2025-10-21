훈풍 부는 코스피…李 "정책 효과나면 더 좋은 결과…비생산적 투기수요는 억제"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령 21일 국무회의 주재

이재명 대통령이 21일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 21일 사상 최고가를 경신하고 있는 주식시장을 더 활성화하기 위해 "가용할 정책 수단 역량을 집중 투입해 비생산적 투기수요를 철저히 억제해야 한다"고 주문했다.

이 대통령은 이날 오후 용산 대통령실 국무회의에서 이같이 밝힌 뒤 "그래야만 합리적이고 지속가능한 투자문화가 정착된다"고 강조했다. 또 각 부처를 향해 "국민 경제를 왜곡하는 투기 차단에 총력을 기울여주시기를 바란다"고 당부했다.

이 대통령은 "어제 코스피 지수가 3800선을 넘어섰고 오늘도 사상 최고가를 경신하고 있는 듯하다"며 "특별한 엄청난 성과가 있어서라기보다 당연히 있어야 할 자리로 되돌아가는 중이라 생각한다"고 평가했다.

이어 이 대통령은 "정책 효과가 더해지면, 실질적 성과가 나면 더 나은 결과가 생길 수도 있을 것으로 보여진다"면서 "비생산적 분야에 집중됐던 과거 투자 방식에서 벗어나 국민들의 자산 증식 수단이 차츰 다양화, 건실화되는 과정이라고 생각된다"고 분석했다.





다만 이 대통령은 "아직도 가야 할 길이 멀다"면서 "생산적 금융으로의 전환 추세가 굳건히 뿌리 내리려면 일관되고 실효성 있는 정책을 통해 우리 사회 전체 인식을 바꿔야 한다"고 강조했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

