[2025국감] 김동연 "고양시청사, 원안대로 추진해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 고양시청 이전에 대해 원안대로 추진돼야 한다는 입장을 밝혔다. 또 시청사 건립부지가 내년에 사업 공전으로 다시 '그린벨트'로 지정될 경우 해제 절차를 밟겠다고 약속했다.

김동연 지사는 21일 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도에 대한 국정감사에 출석해 더불어민주당 김성회 의원으로부터 관련 질문을 받자 "(이동화 고양시장의 시청사 백석업무빌딩 이전은) 시의회는 물론 시민의 충분한 의견 수렴을 거치지 않아 투자 심사를 4차례 반려했다"고 설명했다.

이어 "고양시가 소송 등을 강행하려고 하고 있는데 경기도 입장은 확고하다"며 "시의회와 실질 주민 의견 반영돼야 검토할 수 있다"고 강조했다.

그러면서 "현재 시청사 부지가 내년 5월 중순께 그린벨트 해제지역서 다시 환원된다"며 "고양시가 해당 지역에 정상적으로 시청사 건립을 추진한다면 빠른 시간 내 그린벨트 해제를 다시 진행하겠다"고 말했다.

김동연 경기도지사가 21일 경기도청에 열린 국회의 경기도에 대한 국정감사에 출석해 이야기를 하고 있다. 경기도 제공

AD

고양시청 건립 논란은 2023년부터 현재까지 이어지는 청사 이전 및 원안 건립을 둘러싼 정치·행정적 갈등이다.

핵심은 국민의힘 소속 이동환 시장이 추진하고 있는 백석업무빌딩 이전 계획과 이에 반대하며 주교동(원당) 원안 건립을 요구하는 시민들과 시의회의 충돌이다.

2023년 초 이동환 시장은 예산 절감을 이유로 기존 주교동 신청사 건립을 취소하고 백석업무빌딩으로 시청사를 이전하겠다고 발표했다. 해당 건물은 요진개발이 기부채납한 시설로 본래 용도는 '벤처기업 집적시설'이었다. 하지만 충분한 공론화 없이 결정이 발표되자 시민단체와 시의회는 "일방적 행정"이라며 반발하고 있다.





AD

김성회 의원은 "고양시청사 건립 논란은 김건희 일가의 양평고속도로 원안 변경 추진과 판박이"라며 "원안대로 조속히 추진돼야 한다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>