대통령실, '캄보디아 사태' 2차 TF 회의…'풍선효과' 대응책 논의

동남아 국가들과 공조 체제 강화

여행경보 조정은 "범죄 지속 상황과 현지 정부 치안 노력 파악해 검토"

캄보디아 한국인 스캠 범죄 사태의 후속 조치를 위해 대통령실이 관계부처와 함께 태스크포스(TF) 회의를 열고 동남아시아 각국과 외교적 협조 체제를 강화하기로 했다.

연합뉴스

20일 강유정 대통령실 대변인은 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "'캄보디아 한국인 범죄 관련 관계부처 TF'는 이날 2차 회의를 열고 캄보디아 내 사기 범죄 단지가 다른 동남아 국가로 옮겨가는 '풍선 효과'에 대한 대응책을 논의했다"고 밝혔다.

이번 회의에서는 각국 경찰·정보 당국과 공조를 강화하는 한편 우리 국민의 현지 유입을 예방하는 방안이 집중적으로 논의됐다. 참석자들은 현지 파견 인력을 획기적으로 확충하고 출입국 심사를 강화해야 한다는 데 뜻을 모았다. 또한 해당국과 실질적 협조체계를 마련하고 핫라인을 구축하는 데 노력하기로 했다.

이를 위해 다자외교 무대도 적극 활용하기로 했다. 고위급 대표단의 현지 파견과 공적개발원조(ODA) 및 한·아세안 협력기금 활용을 통해 치안 협력을 강화하는 한편 다음 주 아세안(ASEAN) 정상회의 등 양자·다자 외교 무대에서 톱다운(top-down)식 협조도 견인하기로 했다. 또한 이날부터 열리는 국제경찰청장 회의를 계기로 각국 경찰 지휘부와 공조 강화도 논의한다.





강 대변인은 "최근 캄보디아 일부 지역을 대상으로 실시한 여행경보 상향 조치는 앞으로 범죄 지속 상황과 현지 정부의 치안 노력을 파악해 조정하는 방향으로 검토하기로 했다"면서 "정부는 오늘 회의 결과의 이행과 후속 조치에 만전을 기하겠다"고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

