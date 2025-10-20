日자민당·유신회, 연정수립 정식 합의…다카이치 사실상 총리 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일본 집권 자민당과 제2야당 일본유신회가 20일 연립정권 수립에 정식 합의하면서 첫 여성 일본 총리가 취임할 것으로 전망된다.

20일 자민당 다카이치 사나에 총재와 유신회 요시무라 히로후미 대표는 도쿄에서 만나 연정 수립을 위한 합의서에 서명했다.

다카이치 총재는 21일 치러질 총리 지명선거를 거쳐 일본 첫 여성 총리로 취임할 것으로 보인다.

자민당은 1999년부터 26년간 협력 관계를 이어온 공명당이 지난 10일 연립에서 이탈한 후 새로운 연정 수립을 추진했다. 이후 10일 만에 강경 보수 성향 유신회와 연합하기로 했다.

유신회 의원들은 합의에 따라 총리 지명선거에서 다카이치 총재에게 투표할 방침이다.

총리 지명선거는 중의원(하원)과 참의원(상원)이 각각 실시한다. 결과가 다를 경우 중의원 투표 결과를 우선시한다.

중의원 1차 투표에서 과반 득표자가 나오면 사실상 당선이 확정되고, 그렇지 않은 경우 상위 2명이 결선 투표를 치른다. 결선 투표는 과반 확보가 필요조건이 아니며 표를 더 많이 얻은 후보가 총리로 선출된다.

자민당과 유신회의 중의원 의석수는 각각 196석, 35석으로 과반인 233석에 2석 모자란 231석이다. 자민당 출신 의장과 보수 성향 군소 야당이 다카이치 총재에게 투표할 경우 1차에서 결론이 날 수 있다.





한편 야권의 후보 단일화 논의는 중단돼 다카이치 총재의 총리 선출은 확실한 상황이다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

