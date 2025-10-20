[2025국감]한예종, 성추행 등 징계 교수 10명 여전히 강단에

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정연욱 국민의힘 의원. 정연욱의원실 제공

한국예술종합학교에서 성추행·성희롱 등으로 징계를 받은 교원 상당수가 다시 강단에 복귀해 수업을 진행하고 있는 것으로 드러났다.

국회 문화체육관광위원회 소속 정연욱 의원이 20일 공개한 자료에 따르면 2016년 이후 징계를 받은 한예종 교원은 총 15명이며, 이 중 10명(약 67%)이 현재까지 재직 중인 것으로 확인됐다.

이들 중에는 성추행, 성희롱, 폭언, 음주 수업 등으로 정직 처분을 받고도 일정 기간이 지나 복귀한 사례들이 포함돼 있다. 정 의원은 "징계를 받아도 교단에 돌아오는 구조가 반복되면서 피해 학생이 떠나고 가해 교원이 남는 결과가 이어지고 있다"고 지적했다.

대표적 사례로 연극원 소속 박근형 교수가 언급됐다. 박 교수는 지난 4월 수업 중 음주 상태에서 학생의 볼에 입을 맞추고 "아가, 나는 너가 좋다"는 등의 발언을 해 정직 3개월 처분을 받았다. 한예종은 징계 기간 이후 복귀를 허용할 예정이었으나, 학생들의 파면 요구와 여론 비판이 확산되자 박 교수는 사직했다.

극작과 김태웅 교수도 2018년 성희롱으로 정직 3개월 처분을 받은 후 복귀해 수업을 계속해왔다. 올해에는 수업 중 "남성이 여성을 제압하는 장면을 넣어보라"는 내용을 포함한 과제를 제시하고, '속옷 형태', '성적 취향' 등이 포함된 자료를 학생들에게 배포한 사실이 확인됐다. 학교 측은 이번에도 '주의' 조치에 그쳤다.

정 의원은 "국립 예술대학이라면 더 높은 윤리 기준을 갖춰야 하지만, 한예종은 징계 후 복귀가 가능하고 사후 점검도 제대로 이뤄지지 않고 있다"고 비판했다. 이어 "총장은 책임을 인정하고 징계 교원의 재임용을 제한하며 피해자 보호 체계를 강화하는 방향으로 제도를 개편해야 한다"고 말했다.





한예종 학생사회는 "학교의 조치는 문제 해결이라기보다 여론 압박에 따른 사후 대응에 그쳤다"며 "징계 교원이 수업을 지속하는 구조가 바뀌지 않으면 '예술인의 요람'이라는 명칭은 의미를 잃을 것"이라고 밝혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

