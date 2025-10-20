전주시, 25일 '태조 이성계 오목대 잔치 행사'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오목대 등 전주한옥마을 일원

연희마당·포토타임 등 즐길거리 풍성

전북 전주시가 오는 25일 오후 2시 오목대 등 전주한옥마을 일원에서 '2025 태조 이성계 오목대 잔치 행사'를 연다.

20일 시에 따르면 이번 행사는 약 700년 전인 1380년(고려 우왕 6년) 9월 태조 이성계가 남원 황산에서 왜구를 무찌르고 그 승리의 기쁨을 전주한옥마을 오목대에서 나눴던 역사적 사실을 모티브로 한 전통문화 행사다.

2025 태조 이성계 전승기념 오목대 잔치 행사 포스터. 전주시 제공

이날 한옥마을에서는 ▲황산대첩 무예 퍼포먼스(경기전 앞) ▲승전행렬(경기전~태조로~오목대) ▲태조 이성계 전승 기념 오목대 잔치(오목대)가 순차적으로 진행될 예정이다.

특히 전통무예, 판소리와 창작무용 등이 곁들여진 종합예술 행렬 퍼포먼스인 승전행렬의 경우 이성계와 이지란, 정몽주 등 주요 인물과 고려 병사, 풍물패, 고취대 등 140여명이 참여한 가운데 경기전 정문에서 출발해 은행로 교차점 한옥마을 쉼터를 거쳐 오목대에 이르게 된다.

이어 오목대에서 펼쳐지는 태조 이성계 전승기념 오목대 잔치는 고유제와 오목대 잔치 및 연희마당, 포토타임 등 다채로운 한(韓)문화 프로그램으로 구성될 예정이다.

시는 관람객에게 행사에 대한 흥미와 전달력을 극대화하기 위해 경기전 광장에 대형 스크린을 마련하고, 모든 과정을 유튜브를 통해 생방송 할 예정이다.





노은영 시 문화체육관광국장은 "시민과 관광객 모두가 전주의 역사와 문화를 재조명하고 조선을 건국한 태조 이성계의 업적을 기리는 이번 행사를 마음껏 즐기시고 한국의 문화를 느껴보시는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 조선왕조의 본향으로서 전통과 역사를 지키고 널리 알리기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





