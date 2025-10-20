'금거북이 매관매직' 이배용, 김건희특검 또 불출석…"건강상 사유"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이유없는 불출석 판단 시 구속영장 청구 가능성

금주 중 이배용 전 비서 소환 방침

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 20일 '금거북이 매관매직 의혹' 관련 이배용 전 국가교육위원장을 소환했으나 불출석했다. 이 전 위원장은 앞서 지난 13일 특검팀의 소환에도 불응한 바 있다.

연합뉴스

특검팀은 이날 언론 공지를 통해 "오늘 오전 소환 통보된 이 전 위원장이 변호인을 통해 건강상 사유를 들어 불출석하겠다는 의사를 밝혔다"고 밝혔다. 특검팀은 다른 날짜를 지정해 다시 소환할 방침이다.

이 전 위원장이 특별한 이유 없이 계속 불출석한다고 판단할 경우 구속영장을 청구할 가능성도 있다. 앞서 한학자 통일교 총재도 건강상 이유를 들며 특검팀의 세 차례 소환에 모두 불응하자 구속영장이 청구됐다.

특검팀은 김 여사가 선물을 받고 국교위원장으로 이 전 위원장이 임명되는 과정에 영향력을 행사한 것으로 보고 있다. 앞서 이 전 위원장이 인사 청탁과 함께 건넨 것으로 의심되는 금거북이가 김 여사 모친 최은순씨가 운영하는 요양원 내 김 여사 동생 소유 금고에서 발견됐다.

이 전 위원장은 의혹이 제기되자 "이러한 상황이 발생한 것에 대해 송구스럽게 생각한다"며 지난달 1일 사퇴 의사를 밝혔고, 이재명 대통령이 8일 사표를 수리했다. 그는 현재 참고인 신분이지만 수사 과정에서 피의자 신분으로 전환될 가능성이 있다.

특검팀은 해당 의혹과 관련해 수사에 속도를 내고 있다. 특검팀은 이 전 위원장의 자택과 국가교육위에 대한 압수수색에 이어 지난 17일에는 장대환 매경미디어그룹 회장의 아내 정모씨를 소환해 조사하기도 했다. 정씨는 정진기 언론문화재단 이사장으로, 김 여사와 이 전 위원장의 연결고리 역할을 했던 인물로 알려졌다.





특검팀은 이 전 위원장의 비서로 일했던 박모씨도 이번 주 내 참고인 신분으로 소환할 방침이다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

