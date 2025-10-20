기아, 'ADEX 2025'서 타스만 군용 지휘차 실물 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방산 관계자 대상 비즈니스 데이서 공개



기아가 국내 최대 규모 방위산업 전시회 '서울 ADEX 2025'에서 타스만 군용 지휘차 실물을 최초 공개하는 등 다양한 군용 차량을 선보인다고 20일 밝혔다.

올해로 15회째를 맞는 '서울 ADEX 2025'는 전세계 35개국 600여개 업체들이 참가해 항공우주 및 방위산업 관련 첨단 기술과 장비 등을 대거 선보인다.

지난 17일부터 19일까지 경기도 성남 서울공항에서 '퍼블릭 데이'가 진행됐으며, 20일부터 24일까지 고양 킨텍스에서 방산 관계자를 대상으로 '비즈니스 데이'가 열린다.

기아 '서울 ADEX 2025' 전시관 전경. 기아 제공

이번 전시에서 기아는 타스만 군용 지휘차 실물을 처음 공개한다. 타스만 군용 지휘차는 정통 픽업 특유의 오프로드 성능과 안전·편의 사양을 기반으로 무전기와 안테나 등을 장착해 작전 운용능력을 강화한 차량이다. 지난달 한국 군의 표준 지휘용 픽업으로 선정돼 연내에 실전 투입된다.

이와 함께 기아는 올해 6월 선보인 차세대 중형표준차(KMTV·Kia Medium Tactical Vehicle)도 전시한다. 차세대 중형표준차는 ▲수심 1m 하천 도하 ▲60% 종경사 및 40% 횡경사 주행 ▲전자파 차단 설계 ▲영하 32도 시동 ▲최대 병력 25명 또는 화물 10t 수송 등 우수한 험지 주행 능력을 발휘한다.

아울러 ▲화물 적재가 가능한 4인승 카고 ▲정찰 능력 확대를 지원하는 드론 탑재차 ▲장소 제한 없이 위험지역을 감시하는 AI 경계차 등 군의 사용 목적에 맞게 다양하게 제작한 소형전술차(KLTV)를 선보인다.

기아의 소형전술차는 기동성 및 활용성을 인정받아 현재 한국 군을 비롯해 유럽, 중동, 아시아·태평양, 중·남미 등 전세계에서 운용되고 있으며, 최근에는 폴란드 군의 신형 표준차량으로 선정됐다.





기아 관계자는 "이번 ADEX에서 군의 안전한 이동을 돕는 다양한 특수차량을 선보인다"면서 "앞으로 군용 모빌리티의 미래 비전을 지속적으로 제시하겠다"고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

