[CES 2026]정의선, 삼성 찾아 "콜라보하시죠"…엔비디아·퀄컴 관람(종합)

오전관람 두산·퀄컴·LG·삼성 순

'로봇청소기·Z트라이폴드' 관심

엔비디아 찾아 젠슨황 비밀미팅

정의선 현대자동차그룹 회장이 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 두산을 시작으로 퀄컴·LG전자·삼성전자·엔비디아 부스를 차례로 찾아 인공지능(AI)과 로봇, 모빌리티 분야 신기술을 둘러봤다. 글로벌 트렌드를 살펴보고 주요 인사들과 미팅을 이어가면서 국내·외 주요 기업들과 협력 의지를 드러냈다.

정의선 현대자동차그룹 회장이 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 개막일인 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에서 현대차그룹 부스를 둘러보고 있다. 연합뉴스

정 회장은 CES 2026 개막일인 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에 모습을 드러냈다. 오전 9시36분께 G90 차를 타고 LVCC 웨스트홀에 도착했다.

부스 관람은 개막 직전인 9시41분부터 두산그룹 전시관을 한 바퀴 도는 것으로 시작했다. 정 회장은 약 10분간 AI 소형모듈원전(SMR) 모듈러 리액터와 퓨얼셀, 두산밥캣 중장비 등을 관람했다. 두산그룹 부스는 현대차그룹 전시관 바로 앞에 있다.

정의선 현대자동차그룹 회장이 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 개막일인 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에서 현대차그룹 부스를 둘러보고 있다. 전영주 기자

이어 현대차그룹 전시관에서 물류 로봇 시스템과 조립 품질 검사를 자동화하는 '스팟 AI 키퍼'를 차례로 지켜본 뒤 그룹 로봇 계열사 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'를 관람하면서 로버트 플레이터 보스턴다이나믹스 최고경영자(CEO) 및 아야 더빈 휴머노이드 응용전략 담당과 환담했다.

정 회장의 관람은 CES 최고혁신상을 받은 차세대 자율주행 모빌리티 로봇 플랫폼 '모베드(MobED)'로 이어졌다. 또 아이오닉 5 로보택시 및 전기차 충전 시스템과 현대위아의 주차로봇을 둘러본 뒤 캐롤라이나 파라다 구글 딥마인드 시니어 디렉터와 대화했다.

정의선 현대자동차그룹 회장이 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 개막일인 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에서 퀄컴 부스를 둘러보고 있다. 연합뉴스

10시15분에는 퀄컴 전시관에 도착했다. 프라이빗 미팅룸에서 아카시 팔키왈라 퀄컴 최고운영책임자(COO)와 면담하면서 전시물을 관람했다. 현장에서 만난 호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장은 정 회장이 현대차 부스 다음으로 퀄컴을 찾은 데 대해 "아주 중요한 의미가 있다는 데 동의한다"고 풀이했다.

이에 현대차그룹이 'AI 로보틱스'를 신성장 동력으로 낙점하고 휴머노이드 로봇 개발에 전력을 쏟는 상황에서 글로벌 협업 행보가 이어질 것이라는 관측이 나온다. 전날 보스턴다이나믹스는 구글 딥마인드와 전략적 파트너십을 맺은 바 있다. 같은 날 장재훈 현대차그룹 부회장은 피지컬 AI 경쟁력 확보와 관련해 "글로벌 협업이 제일 중요한 것 같다"며 "글로벌 업체들과 같이 시장에 확신을 줄 수 있는 부분을 조만간 말씀드릴 수 있을 것"이라고 했다.

정의선 현대자동차그룹 회장이 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 개막일인 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 퀄컴 부스에서 아카시 팔키왈라 퀄컴 최고운영책임자(COO)와 면담하고 있다. 전영주 기자

이후 도보로 LVCC 센트럴홀로 이동해 LG전자 부스를 찾았다. 은석현 VS사업본부장(사장)의 안내와 함께 차량용 솔루션 별도 전시공간으로 이동해 모형 운전석에 탑승하는 체험을 진행했다. 10여분간 울트라뷰 윈드실드 스크린, AI 콕핏, 디스플레이, 자율주행 애플리케이션(앱), 운전자 안면 센싱, 오디오 등 차량용 AI 기술 전시를 관람했다.

정의선 현대자동차그룹 회장이 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 개막일인 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 윈호텔에서 노태문 삼성전자 디바이스 경험(DX) 부문장(사장)과 대화하고 있다. 독자 제공

삼성전자가 단독 전시관을 꾸린 윈호텔에서는 노태문 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문장(사장)과 만났다. 11시20분부터 관람을 시작해 130형 마이크로 RGB TV와 AI 푸드 매니저 냉장고, 로봇청소기 순으로 살펴봤다. 로봇청소기의 주행능력과 흡입력을 두고 동행한 장 부회장과 긴 시간 얘기를 나눈 뒤 노 대표에게 "저희랑 한번 콜라보 하시죠"라며 협력을 제안하기도 했다.

갤럭시존에서는 갤럭시 Z 플립7과 갤럭시북6 시리즈를 관람했고 지난달 출시된 2번 접는 스마트폰 갤럭시 Z 트라이폴드는 직접 들고 접어봤다. 정 회장이 "장모님께 하나 드려야겠다. (화면이 커서) 노인 분들이 좋아하시더라"고 말하자 양사 경영진들이 미소를 지었다.

정의선 현대자동차그룹 회장이 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 개막일인 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 퐁텐블루 호텔에서 엔비디아 전시관을 관람하고 있다. 박준이 기자

정의선 현대자동차그룹 회장이 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 개막일인 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 퐁텐블루 호텔에서 엔비디아 전시관을 관람하고 있다. 박준이 기자

마지막으로 오후 1시34분 퐁텐블루 호텔에 마련된 엔비디아 쇼케이스 현장에 도착했다. 정 회장은 엔비디아와 협업한 메르세데츠 벤츠의 자율주행차 스택 모델 등 전시물을 관람했다. 묵묵히 설명을 듣던 중 엔비디아의 자율주행 AI 플랫폼 '알파마요'가 언급되자 질문을 쏟아냈다. 장 부회장은 알파마요 도입 여부에 대해 "가능성은 다 열려 있다"고 협력의 여지를 밝혔다.





1시45분께 황 CEO의 딸 매디슨 황과 만나 짧은 담소를 나누고 10분 후인 1시55분 황 CEO와도 프라이빗 미팅을 가진 것으로 전해졌다. 엔비디아 부스에서는 2시22분에 떠났다.





라스베이거스(미국)=전영주 기자 ange@asiae.co.kr

라스베이거스(미국)=박준이 기자 giver@asiae.co.kr

