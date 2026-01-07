"잘 사는 가정 난도질, 이런 걸로 돈 벌지마" 정형돈, 아내 가짜뉴스에 분노

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"해명해야 되는 것도 어이없어" 분노

정형돈·아내 관련 쇼츠 영상 올라와

방송인 정형돈이 6일 유튜브 채널 '뭉친TV'에서 자신과 아내를 둘러싼 가짜 뉴스에 대해 분노하고 있다. 유튜브 뭉친TV 캡처

방송인 정형돈이 아내 한유라와 관련된 빚 문제와 기러기 아빠 생활 등 가짜 뉴스에 대해 사실무근이라고 전하면서 강하게 비판했다. 근거 없는 루머가 가족에게 주는 상처를 언급하면서도 가족에게 주는 상처가 크다고 일침을 가했다.

6일 유튜브 채널 '뭉친TV'에는 '우리 와이프가 왜 욕먹어? 2026년엔 이런 걸로 돈 벌지 말자'라는 제목의 영상이 게재됐다. 정형돈은 해당 영상에서 '정형돈 아내 한유라가 욕먹는 이유'라는 제목의 쇼츠 콘텐츠를 직접 언급했다.

문제의 쇼츠 영상에는 정형돈이 한유라와 결혼 당시 빚을 4분의 1로 축소해 말해 경제권을 뺏겼고, 이로 인해 혼인신고가 지연됐다는 주장이 담겼다. 또 정형돈이 기러기 아빠 생활을 이어가다 마음의 병을 얻었다는 내용도 포함됐다.

이에 대해 정형돈은 "대체 이게 무슨 소리냐"라며 "빚 때문에 (혼인신고를) 안 한 게 아닌데 미친 거 아니냐"고 불쾌감을 전했다. 이어 "와이프랑 애들이 하와이로 유학 가서 제가 마음의 병을 얻고 방송 중단을 했다는 거냐"며 "욕하고 싶다"고 분노를 표했다.

또 "이런 가짜 뉴스에 댓글이 5449개나 달렸는데 이걸 해명해야 되는 거 자체가 어이없다"며 "이걸로 돈 번다는 게 더 짜증 난다"고 비판했다.





그는 "잘사는 가정을 자기들 마음대로 난도질해도 되는 건가"라며 "이런 걸로 돈 벌지 말고 2026년에는 멀쩡하게 살아라"라고 덧붙였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

