'필드와 스크린 강자' 김홍택, 이번엔 LIV 골프다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LIV 골프 프로모션 24개국 83명 출전

상위 3명 LIV 골프 시드, 한국 8명 등판

김홍택 필드와 스크린 19승 2년 연속 도전

'필드와 스크린 강자' 김홍택이 LIV 골프 진출을 노린다.

LIV 골프는 8일(현지시간)부터 나흘 동안 미국 플로리다주 리칸토의 블랙 다이아몬드 랜치에서 프로모션(총상금 150만달러)을 개최한다. 경쟁은 치열하다. 24개국 출신 83명이 단 3장의 티켓을 놓고 싸운다. 63명의 선수는 예선 격인 1라운드를 치르고, 이중 상위 20위 성적을 낸 선수(동점자 포함)들은 2라운드에 진출한다.

2라운드에선 1라운드 생존자들과 예선 면제 선수 20명이 경쟁하고, 상위 20위에 오른 선수(동점자 포함)들이 3~4라운드로 향한다. 살아남은 선수들은 3~4라운드 36홀 성적으로 최종 순위를 가린다. 상위 순위 3명의 선수는 2026 LIV 골프 출전권을 획득한다. 동점 포함 상위 10위 성적을 낸 선수들은 2026 아시안 투어 인터내셔널 시리즈 출전권을 받는다.

김홍택이 LIV 골프 프로모션에 출전해 시드를 노린다. KPGA 제공

AD

김홍택은 지난해에 이어 2년 연속 도전이다. 한국프로골프(KPGA) 투어와 스크린골프 대회 G투어를 오가는 선수다. 김홍택은 G투어에서 통산 16승이나 쌓았고 2017년부터 뛴 KPGA 투어에서도 3승을 챙겼다. 필드와 스크린에서 통산 19승을 수확했다.

이번 대회에서 상위 3위 안에 들면 돈방석에 앉을 기회를 잡는다. 올해 LIV 골프는 대회마다 총상금 3000만달러(팀 상금 1000만달러 포함)를 걸기로 했다. 좋은 성적을 거두지 못해도, 출전 자체만으로도 엄청난 부를 얻을 수 있다. 지난해 LIV 골프에서 풀타임 출전해 단 한 번도 20위 이내 성적을 거두지 못한 장유빈은 약 170만달러(24억6000만원)를 벌었다.





AD

한국은 김홍택을 비롯해 총 8명이 등판한다. 작년 KPGA 투어 우승자인 박성국, 전가람, 김재호가 출격한다. 김영수는 KPGA 투어에서 우승하지 못했지만, 초청 선수 자격으로 출전 선수 명단에 이름을 올렸다. 왕정훈과 이수민, 황도연은 아시안 투어 인터내셔널 시리즈 랭킹 상위 선수 자격 등으로 2라운드에 직행한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>