[CES 2026]현대차 휴머노이드에 '제미나이' 심다(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구글 딥마인드와 전략적 파트너십

'아틀라스' 두뇌에 '제미나이' 이식

사람과 상호작용, 인지·추론 향상

현대자동차그룹이 '인공지능(AI) 로보틱스' 전략을 구현하기 위해 구글 딥마인드와 손잡았다. 앞서 정의선 현대차그룹 회장은 신년사에서 "AI는 충분히 승산 있는 게임"이라며 AI 역량 내재화를 강조했는데 이를 구체화하기 위한 본격 행보에 돌입한 것이다. 현대차그룹은 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)' 두뇌에 생성형 AI 모델 '제미나이'를 이식해 사람과 자연스럽게 상호작용하며 빠르게 추론·대응하도록 힘을 모을 방침이다. 제조 현장에서 사람과 협업할 수 있는 아틀라스는 이날 처음 대중에 공개됐다.

세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 개막을 하루 앞둔 5일(현지시각) 미국 라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션센터에서 열린 현대자동차그룹 미디어 데이에서 '차세대 전동식 아틀라스(Atlas)'를 무대에 최초 공개하고 있다. 현대차그룹

AD

현대차그룹은 5일(현지시각) 미국 라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션센터에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 미래 휴머노이드 기술 개발 가속화를 위해 그룹 로봇 계열사 보스턴다이나믹스와 구글 딥마인드가 전략적 파트너십을 맺는다고 발표했다.

양사는 운동 능력을 가진 아틀라스에 지능을 보유한 제미나이를 결합하기로 했다. 구글 딥마인드는 제미나이를 기반으로 로봇 행동을 새로운 모달리티로 도입한 '제미나이 로보틱스'를 고도화하고 있다. 이는 로봇이 인지·추론하고 도구를 활용하며 인간과 자연스럽게 상호작용할 수 있도록 한다. 예컨대 분리수거 작업에 로봇을 투입할 경우 현재 지역별 쓰레기 분리배출 기준은 '두뇌' 로봇이 알려준다. 행동을 담당할 '몸체' 로봇은 정교한 손가락 움직임으로 쓰레기를 집어 쓰레기통에 넣게 된다.

알베르토 로드리게즈 보스턴다이나믹스 아틀라스 행동 정책 담당(왼쪽)과 캐롤리나 파라다 구글 딥마인드 로보틱스 총괄이 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 개막을 하루 앞둔 5일(현지시각) 미국 라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션센터에서 열린 현대자동차그룹 미디어 데이에서 발표하고 있다. 현대차그룹

양사는 연내 미국에 들어설 '로봇 메타플랜트 응용 센터(RMAC)'에서 휴머노이드 로봇을 공동 연구할 계획이다. RMAC은 로봇을 산업 현장에 투입하기 전 로봇의 활용 방법을 모색하고 그에 맞는 최적의 행동을 개발하는 곳이다. 로버트 플레이터 보스턴다이나믹스 최고경영자(CEO)는 "완성차 제조에 로봇이 사용되는 것을 보면서 데이터를 수집하고 여기서 제미나이를 활용할 것"이라고 했다.

캐롤리나 파라다 구글 딥마인드 로보틱스 총괄은 "지능적인 두뇌 로봇은 뛰어난 몸체 로봇과 결합할 때 가장 강력해진다. 이것이 우리가 협업하게 된 이유"라며 "두 팀이 뭉치면 영역이 무한할 것"이라고 했다.





AD

현대차그룹은 지난해 1월 엔비디아와 전략적 파트너십을 구축하는 등 AI 선도기업과 협업을 이어가고 있다. 엔비디아와 AI 인프라 및 시뮬레이션 라이브러리, 프레임워크를 적극 활용해 혁신을 가속할 예정이다. 장재훈 현대차그룹 부회장은 "로보틱스 관련 AI 파운데이션 모델은 구글과, 공장에서의 디지털 트윈 같은 부분은 엔비디아와 진행할 것"이라며 "글로벌 협업이 제일 중요한 것 같다. 서로 메리트를 찾아서 협업을 확대하는 데 개방성을 갖고 움직이려고 한다"고 했다.





라스베이거스(미국)=전영주 기자 ange@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>