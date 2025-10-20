"소다 아니라 쏘다예요" 미사일 펑펑 터지는 공군 '쏘다팝' 화제

케데헌 OST 패러디한 제목의 영상 올려

참신한 홍보 영상에 누리꾼 칭찬 이어져

대한민국 공군이 케이팝 데몬 헌터스에 등장하는 사자보이즈의 노래를 패러디해 내놓은 홍보 영상이 화제다. 19일 공군의 공식 유튜브 채널을 통해 '공군(ROKAF)-쏘다팝(Launch Pop)'이라는 제목의 영상을 게시했다. 해당 영상은 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST인 사자보이즈의 '소다팝(Soda Pop)'을 패러디한 것으로 '소다(Soda)'가 아닌 '쏘다(Launch)', 즉 '발사하다'의 의미를 더해 언어유희로 풀어냈다.

공군이 재해석한 쏘다팝은 상큼한 멜로디 위에 강렬한 포탄 발사와 폭발 장면을 유쾌하게 얹었다. 곳곳에서 포탄이 터지고 연속적인 '펑' 소리가 등장해 마치 전장 한가운데 있는 듯한 몰입감을 준다. 특히 '마이 리틀 소다팝' 가사 구간에서는 미사일이 발사되며 본격적인 폭발이 이어진다. 이 영상을 본 누리꾼은 "내 세금이 옳게 쓰이고 있구나", "AI로 만든 영상이 넘쳐나는데, 이건 가내수공업이라 더 정감 간다", "그 '소다'가 '쏘다'였나", "그냥 훈련 영상소스만 편집해서 만든 건데도 임팩트가 남다르네", "이 노래를 부른 사람은 쏘자 보이즈인가요?" 등의 반응을 보였다. 이 가운데, 영상을 만든 장교에 대한 칭찬도 이어졌다. 영상 말미에는 편집 이한세 중위라는 이름이 뜬다. 이를 본 누리꾼은 "공군에는 재능있는 간부들이 많다", "이한세 중위는 다음 영상 기대합니다" 등의 의견도 달렸다.





공군 유튜브의 재치 있는 유머 감각은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난해 가수 비비의 '밤양갱'이 인기를 끌 당시 공군은 이를 'BOMB양갱(BOMByanggang)'으로 바꾼 패러디 영상을 제작해 화제를 모은 바 있다. '밤 양갱'을 '폭탄양갱'으로 치환한 말장난에 맞춰 폭탄이 떨어지고 전투기가 등장하는 장면이 리듬에 맞게 편집돼 당시 시청자들의 웃음을 자아냈다. 해당 영상은 당시 김용휘 대위와 강동재 하사가 제작했으며 댓글에는 "이거 기획한 사람 휴가 줘야 한다", "다들 밤양'gang'에 꽂혀있을 때 공군은 진짜 'bomb'양갱을 보여줬다", "편집자님 장기복무 응원합니다" 등 찬사가 이어졌다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

