본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[금통위poll]①10월은 동결…11월 인하 66.7% vs "인하 끝났다"

김유리기자

입력2025.10.20 06:00

시계아이콘03분 29초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

10월 동결 100%…다음 인하 시점 갈려
11월 인하 66.7%…'내년 하반기'·'인하 끝' 전망도
금리 결정 후 '이창용 총재 메시지' 주목도↑
절반은 내년 최종금리 2.00%…2.25%도 33.3%

오는 23일 한국은행 금융통화위원회가 기준금리 결정을 앞둔 상황에서 전문가 전원이 금리 유지(연 2.50%)를 전망했다. 추석 연휴 이후 수도권 주요 지역에서 '패닉바잉(공황 매수)'이 발생하는 등 주택가격 급등세가 강화한 영향이다. 3500억달러 대미투자 관련 한미 간 이견 등으로 환율 불안이 커진 점도 이달 금리 동결에 힘을 싣는 요인으로 꼽혔다.


전문가들은 이번 금통위 이후 열릴 이창용 한은 총재의 기자간담회 발언에 시장이 어느 때보다 주목할 것이라고 내다봤다. 실제로 다음 금리 인하 시점에 대한 전문가 의견이 크게 갈렸다. 다수가 11월로 예상했으나, 일부는 내년 상반기 또는 하반기로 이연될 것이라고 관측했다. 내년에도 부동산 불안이 이어지는 가운데 수출 전망이 개선되면서 인하 사이클은 사실상 종료했다는 의견도 제시했다.


[금통위poll]①10월은 동결…11월 인하 66.7% vs "인하 끝났다" 이창용 한국은행 총재가 지난 8월28일 서울 중구 한은에서 열린 금융통화위원회에서 의사봉을 두드리고 있다. 사진공동취재단
AD
전문가 100% '10월 동결', "부동산·환율…금융안정 리스크"

아시아경제가 국내외 경제연구소·증권사·은행 등의 경제전문가 15명을 대상으로 지난 14일부터 17일까지 설문조사를 진행한 결과, 응답자 중 15명 전원(100%)이 이달 기준금리 2.50% 유지를 예상했다. 이 가운데 10명은 금통위원 만장일치로 동결이 결정될 것으로 봤다.


핵심 요인으로는 패닉바잉으로까지 이어진 부동산 시장 과열이 꼽혔다. 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 10월 둘째 주(13일 기준) 서울 아파트 가격은 0.54% 급등했다. 이번 주간 아파트 가격 동향은 추석 연휴로 인해 10월 첫 주까지 합쳐 2주 누계로 발표됐다. 규제지역 신규 편입이 확실시됐던 성동구(1.63%)와 광진구(1.49%), 마포구(1.29%) 등 한강 벨트 권역에 막판 갭투자(전세 낀 매매) 수요가 몰려 상승세가 뚜렷했다. 서울과 함께 규제지역·토지거래허가구역으로 묶인 경기 남부권 선호 지역도 가격 상승 폭이 확대됐다. 안예하 키움증권 연구원은 "10·15 대책 등 정부의 강력한 부동산 정책 규제 강도를 고려할 때 한은은 정책 공조 차원의 금리 동결에 나설 것"이라고 예상했다. 허문종 우리금융경영연구소 센터장 역시 "수도권 주택가격과 관련한 금융안정 필요성을 고려해 동결할 것"이라고 내다봤다.


1400원을 훌쩍 웃돌며 변동성을 키운 환율 역시 부담이란 분석이다. 원·달러 환율은 최근 대미투자 협상 불확실성에 미·중 무역분쟁 재개까지 악재가 겹치며 다시 1400원 선 위로 뛰었다. 안재균 한국투자증권 연구원은 "부동산 경기에 외환 시장까지 금융 불안 우려가 커지면서 추가 금리 인하 명분이 소실됐다"고 짚었다. 백윤민 교보증권 연구원 역시 "기초체력 측면에서는 여전히 한은의 추가적인 금리 인하가 필요한 상황으로 판단하나 가계부채, 환율 등 금융안정 리스크 대응에 쏠려 있는 금통위의 통화정책 스탠스를 고려하면 추가 인하에 대해 신중함이 이어질 것"이라고 전망했다. 강민주 ING은행 수석이코노미스트도 "수도권 지역 부동산 가격 반등, 미국과의 관세 협상 지연, 원화 약세 등은 한은의 금리 인하 시기를 늦추는 요인으로 작용할 것"이라고 판단했다.


[금통위poll]①10월은 동결…11월 인하 66.7% vs "인하 끝났다"
다음 인하 11월 66.7%…'내년 하반기'·'인하 종료' 전망도

다음 금리 인하 시점을 11월로 예상한 전문가는 10명(66.7%)으로 가장 많았다. 10·15 대책의 효과를 확인해야 한다는 부담은 있지만, 경기 부양 필요성을 고려하면 인하 지연에 대한 고민도 크다는 분석이다.


문홍철 DB증권 연구원은 "단기적으로 대미 협상에 따른 환율 불안이 남아 있고 핵심지 부동산 가격도 상승세여서 당장은 금리 인하가 쉽지 않겠으나, 국내 내수가 우려되는 와중에 물가는 안정돼 있어 연내 인하는 이어질 것"이라고 강조했다. 박상현 iM증권 연구원 역시 "부동산 시장 안정 시 내수 부양 차원에서 금리 인하가 여전히 필요한 상황"이라며 "한미 관세 협상 타결로 환율 안정이 이뤄지면 11월 인하에 나설 것"이라고 전망했다.


반면 내년 상반기(3명), 하반기(1명), 인하 사이클 종료(1명) 전망도 나왔다. 김진일 고려대 경제학과 교수는 "부동산 시장이 어느 정도 안정적으로 관리될 때 추가 인하에 나설 수 있을 것"이라며 "내년 상반기는 돼야 할 것"이라고 짚었다. 안재균 연구원은 "정부의 추가 부동산 규제가 나올 가능성이 높지만, 규제 강화 측면에서 한은 역시 금리 동결로 전환 가능성이 있다"며 "예상보다 양호한 성장세가 최소 내년 1분기까지 이어질 것으로 보여 기준금리 인하의 시급성이 약화했다. 인하가 이어진다면 내년 3분기(7월)께가 될 것"이라고 내다봤다.


박정우 노무라증권 이코노미스트는 사실상 인하 사이클이 종료했다고 봤다. 그는 "부동산 시장의 불안은 공급 부족이라는 구조적 요인에 의한 것으로, 현재의 대출 규제 위주의 수요 정책은 단기적 효과에 그칠 것"이라며 "수출 전망은 내년 상향조정될 가능성이 높아 추가 인하 가능성은 높지 않은 것으로 판단한다"고 말했다. 금융안정을 염두에 둔 중립금리 범위 수준이 2.5~2.75% 정도로 추정되기 때문에 현재 2.5%는 경기 회복을 뒷받침하기 충분한 수준이라는 것이다.


[금통위poll]①10월은 동결…11월 인하 66.7% vs "인하 끝났다" 서울 남산에서 바라본 서초·용산구 일대 아파트 단지 모습. 연합뉴스
46.7% "내년 최종금리 2.00%"…2.25% 전망도 33.3%

내년 최종금리를 2.00%로 예상한 전문가는 7명(46.7%)으로 가장 많았다. 올해 한 차례 인하가 이뤄진 뒤, 내년에 추가 인하가 한 번 더 있을 것으로 본 것이다. 공동락 대신증권 연구원은 "올해 11월 경기 부양적인 통화 완화 기조를 반영해 금리 인하가 이뤄진 후, 내년 잠재성장률 둔화 등에 따른 중립금리의 하향 가능성에 한 차례 추가 인하가 이뤄질 것"이라며 "일종의 금리 정상화 관점"이라고 말했다.


내년 최종금리를 2.25%로 본 응답자도 5명(33.3%)이었다. 윤여삼 메리츠증권 연구원은 "미국의 정책금리 인하와 한미 관세 협상 불확실성 등 통화정책 완화 재료들이 존재하나, 금융안정 측면에서 부동산 통제가 주요한 타깃"이라며 "경기는 미국과 관세 협상 타결 이후 내년 1% 후반에서 2%까지도 성장률 개선 가능성이 열려 있어 2.25%에서 추가 인하에 신중한 입장을 고수할 가능성이 높다"고 짚었다. 더불어 물가 또한 목표 수준을 상회할 것으로 보여 중립금리 수준에서 추가 완화에 신중할 것이라는 판단이다.


[금통위poll]①10월은 동결…11월 인하 66.7% vs "인하 끝났다"
美, 고용시장 냉각에 '10월 인하' 73.3%…80%는 올해 최종금리 3.75%

전문가 11명(73.3%)은 미국 연방준비제도(Fed)가 10월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 인하할 것으로 전망했다. 관세발 인플레이션 우려가 크지 않은 가운데, 고용시장 냉각이 빠르게 진행되고 있다는 판단에서다. 연방정부 셧다운(일시적 업무 정지)으로 인한 경기 하방 위험 확산, 미국 무역전쟁 이슈 등이 아직 진행형이라는 점도 인하 필요성을 자극하고 있다는 분석이다.


올해 미국의 최종금리를 상단 기준 3.75%로 예상한 전문가는 12명(80%)이었다. 문홍철 연구원은 "10월과 12월 각각 0.25%포인트씩 추가 금리 인하에 나설 것으로 예상한다"며 "현재 고용 상황이 악화하고 있고, 관세 인플레이션은 나타나지 않고 있어 금리 인하 환경이 조성됐다고 본다"고 말했다. 다만 인구 증가세가 둔화에 따른 비농업 고용 둔화는 자연스러운 현상이라는 게 Fed의 시각이므로 인하 속도는 완만할 것이라고 짚었다.


지금 뜨는 뉴스

AD

내년 미국 최종금리를 상단 기준 3.25%로 본 전문가는 8명(53.3%)이었다. 윤여삼 연구원은 "경기가 침체로까지 이어질 위험은 적으나, 내년 중간선거를 앞두고 재정보다 통화정책 지원의 필요성이 부각될 것"이라며 "중립금리 수준인 3% 초반까지 금리 인하가 지속될 것"이라고 전망했다.

설문에 참여한 전문가(가나다순)
강민주 ING은행 수석이코노미스트, 강승원 NH투자증권 연구원, 공동락 대신증권 연구원, 김성수 한화투자증권 연구원, 김진일 고려대 경제학과 교수, 문홍철 DB증권 연구원, 박상현 iM증권 연구원, 박석길 JP모건 이코노미스트, 박정우 노무라증권 이코노미스트, 백윤민 교보증권 연구원, 안예하 키움증권 연구원, 안재균 한국투자증권 연구원, 윤여삼 메리츠증권 연구원, 조영무 NH금융연구소장, 허문종 우리금융경영연구소 센터장



김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
10·15 부동산대책
  • 25.10.1915:12
    '돈 다시 돈다'…아파트 타깃 규제에 시장선 벌써 '대장 오피스텔' 공유중
    '돈 다시 돈다'…아파트 타깃 규제에 시장선 벌써 '대장 오피스텔' 공유중

    미국 중앙은행이 양적긴축(QT·시중 유동성 축소) 중단을 예고한 가운데 우리 정부는 부동산시장 과열을 막기 위해 대출 규제와 규제지역 확대 카드를 꺼내 들었다. 집값의 가장 큰 변수인 유동성 회복이 본격화되기 전에 부동산 시장을 차단하겠다는 선제 조치지만, 실제 효과를 거둘지는 미지수다. 마땅한 투자처를 찾지 못한 시중 부동 자금이 금리 인하 기조 속에 규제 사각지대인 오피스텔 등 수익형 부동산 시장으로 대거 유

  • 25.10.1611:20
    "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ]
    "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ]

    "오후에 집 보러 온다고 했던 손님이 '좀 더 지켜보겠다'며 약속을 취소했어요."(마포래미안푸르지오 인근 A공인)"계약금 넣겠다고 손님들이 몰렸어요. 대출 한도 줄어들까 봐 다들 서두르네요."(분당 양지마을 인근 B공인) 서울 전역과 경기 12개 지역을 토지거래허가구역(토허구역)과 규제지역으로 묶는 전례 없는 부동산 규제가 발표된 첫날 집값 급등 지역에서는 다양한 분위기가 연출됐다. 서울 한강 벨트의 한 축인 마포구는

  • 25.10.1517:43
    전세, 이상 없단 국토부…월세 부담엔 "대책 모색" 일문일답
    전세, 이상 없단 국토부…월세 부담엔 "대책 모색" 일문일답

    정부가 15일 발표한 주택시장 안정화 대책의 핵심은 서울 전역과 경기 일부 지역을 규제지역으로 묶고, 15억원 이상 고가주택의 대출 한도를 단계적으로 줄여 투기 수요를 정조준한 것이다. 김규철 국토부 주택토지실장은 이날 정부세종청사에서 브리핑을 열고 "서울 일부만 지정할 경우 규제를 피한 지역으로 가격이 번질 위험이 커 25개 자치구 전면 지정은 불가피했다며 "집값 상승세가 확산할 경우 추가 지정도 검토하겠다"고

  • 25.10.1511:29
    강북·경기 무주택자 LTV 70%→40%…서울 갭투자 차단
    강북·경기 무주택자 LTV 70%→40%…서울 갭투자 차단

    정부가 서울 전역과 강남권과 인접한 경기 일부 지역을 광범위하게 규제지역으로 묶은 건 집값이 급등한 '핀셋' 지역만 지정할 경우 인접한 곳으로 수요가 옮겨가는 풍선효과를 차단하기 위해서다. 지난해 하반기 들어 안정세를 보였던 서울 아파트값은 올해 들어 서울시가 토지거래허가구역을 해제한 3월 새 정부 들어 가계부채 관리대책을 내놓기 전이던 6월 급등세를 보였다. 지난달 초 주택공급방안을 망라한 공급대책을 내놨으

  • 25.10.1511:20
    금융위 대출규제 일문일답…"고가주택 촘촘한 규제 필요"
    금융위 대출규제 일문일답…"고가주택 촘촘한 규제 필요"

    금융위원회가 주택담보대출(주담대) 한도를 고가 주택 위주로 차등 적용하는 방안을 내놓았다. 이와 함께 총부채원리금상환비율(DSR) 스트레스(ST) 금리 하한선을 3%로 상향하고, 전세대출 이자상환분도 DSR 규제에 적용하기로 했다. 신진창 금융위 금융정책국장은 15일 오전 '10·15 주택시장 안정화 대책' 관련 브리핑에서 "6·27 대책 이후 가계부채 증가세는 상당 부분 둔화했다"며 "다만, 공급불안 우려와 선매수 수요, 기준

이슈
금융현미경
  • 25.10.1506:00
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?

    우리금융그룹이 '생산적 금융' 분야에서 눈에 띄는 행보를 보인다. 이를 두고 전 금융위원장 출신인 임종룡 우리금융 회장의 영향이 크다는 평가가 나온다. 이미 부동산에 쏠린 자금을 주요 산업과 자본시장 등으로 전환해야 한다는 금융정책 방향성에 대해 고민을 했던 경험이 금융지주 경영에 반영됐다는 것이다. '전(前) 금융위원장' 임종룡…금융지주 회장 중 금융당국 이해 가장 높아임종룡 우리금융 회장은 지난달 29일 생산

  • 25.10.0106:20
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고

    금융감독원이 금융소비자보호 조직 개편에 나섰다. 사고 발생 후 늦장 보상에 머물던 금융권 관행을 바꾸고 상품 설계부터 판매까지 전 과정에서 소비자 보호 문화를 정착시키기 위해서다. 금감원은 내년 상반기에 국민보고대회를 통해 금융소비자 보호의 성과를 공개할 계획이다. 원장 직접 나선 민원상담…"책임 전가 없다"이찬진 금융감독원장은 취임(8월 14일) 직후 은행·보험·저축은행·금융투자·빅테크(대형 정보기술 기업

  • 25.09.1006:10
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열

    카카오뱅크가 시작한 모임통장 인기가 여전하다. 수년이 지났음에도 새롭게 출시되거나 서비스 범위를 넓히는 등 은행권 내 경쟁이 치열하다. 저원가성 예금을 쉽게 유치할 수 있으며 신규 고객도 끌어모을 수 있는 장점 때문으로 풀이된다. 10일 금융권에 따르면 카카오뱅크는 모임통장 잔액 10조원, 고객 수는 1200만명을 넘어섰다. 이는 출시 7년 만이다. 잔액도 출시 1년도 안 돼 1조원, 1년 8개월 만에 2조원, 4년 2개월 만에

  • 25.08.2006:05
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑

    정부가 교육세율을 기존보다 2배 높이는 교육세법 개정을 예고하면서 2금융권의 긴장감이 높아지고 있다. 실적 개선과 재무건전성 방어라는 과제를 안고 있는 상황에서 세부담마저 커지게 됐다. 일각에서는 비용 증가에 따른 부담이 결국 소비자에게 전가될 것이라는 우려도 나온다. 교육세율 0.5%→1% 인상…보험사 3500억원 추가 부담해야20일 금융권에 따르면 기획재정부는 최근 '2025년 세제개편안'을 발표하며 금융사 영업수

  • 25.07.0906:30
    스포츠 팬 잡아라…관련 적금 상품은
    스포츠 팬 잡아라…관련 적금 상품은

    은행들이 스포츠 팬 유치를 위해 적금 상품을 내놓고 있다. 한국프로야구(KBO)와 K리그 등 대표적인 종목에서 각자 응원하는 팀의 우승을 기원하는 마음을 담은 우승 적금이 대표적이다. 비대면 전용으로 상품을 내놓으면서 자사 뱅킹 애플리케이션(앱)으로도 고객을 유도하고 있다. 9일 금융권에 따르면 신한은행은 지난 7일부터 '1982 전설의 적금' 10만좌를 재판매한다. 지난 1일 출시한 이 상품은 나흘 만에 10만좌 한도가 모두

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기