춘천시, '협력·연대 가치 확산' 춘천 사회적경제 한마당 성료

공공·민간기관 참여로 사회적경제 협력 네트워크 강화

공공구매 상담회·기업PR경연대회 등 판로 확대 성과

강원도 춘천지역 사회적경제기업과 공공·민간 기관·단체 등 다양한 주체들이 한자리에 모여 '연대와 협력의 중심, 사회적 경제도시 춘천'을 위한 협력을 다짐했다.

육동한 춘천시장이 지난 17일 춘천ICT벤처센터에서 열린 '2025 춘천 사회적경제 한마당'에 참석해 관계자들과 악수를 하고 있다. 춘천시 제공

지난 17일 춘천ICT벤처센터에서 열린 '2025 춘천 사회적경제 한마당'이 성황리에 막을 내렸다. 이번 행사에는 기업의 공공시장 진출 확대와 민관 협력 강화를 위한 공공구매 상담회와 기업PR경연대회와 사회적경제기업 홍보부스에는 방문객들의 발길이 이어져 판로 확대 및 소비 촉진 효과를 높였다.

또 나석권 사회적가치연구원 대표이사의 '보다 나은 사회를 위한 impact business(사회가치병행사업)'를 주제로 한 특별강연은 사회적경제에 대한 이해를 한층 더 높였다는 평가와 '중증외상센터' 저자로 인기를 얻은 이낙준 작가의 인문학 강의도 청중의 호응을 잇따랐다.





육동한 시장은 "이번 행사를 통해 사회적경제 기업 및 기관·단체 간 연대와 협력이 강화되고 사회적경제의 가치가 확산되는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 사회적경제가 지역경제의 중심축 역할을 할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

