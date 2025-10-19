"尹 망령 소환…제2의 윤석열 꿈꾸나" 장동혁 면회에 정치권 공방

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민주당 "반성 없는 내란 미화 정치"

개혁신당 "尹 넘어서야 보수 재건 시작"

더불어민주당과 개혁신당이 장동혁 국민의힘 대표의 윤석열 전 대통령 면회를 강도 높게 비판하고 나섰다.

백승아 더불어민주당 원내대변인은 18일 논평을 통해 "장 대표의 윤석열 면회는 반성 없는 내란 미화 정치"라며 "사실상 불법 계엄과 탄핵을 부정하는 대국민 선포이자 극우 선동"이라고 규정했다. 그는 "지금 국민이 바라는 것은 '투쟁'이 아니라, 헌정질서를 무너뜨린 내란 사태에 대한 진심 어린 반성과 책임"이라며 "윤석열 정권의 불법 계엄과 내란으로 나라가 혼란에 빠졌고, 헌법과 민주주의가 파괴됐다"고 주장했다.

이어 "그런데도 장 대표는 '기도'와 '투쟁'이라는 이름으로 내란의 주범을 미화하며, 헌법 질서를 유린한 정권의 망령을 다시 불러내고 있다"며 "정치 지도자라면 국민 앞에 석고대죄해야 한다"고 덧붙였다. 백 대변인은 "내란을 반성하지 않는 정당은 민주주의의 파트너가 될 수 없다"며 국민의힘을 향한 비판의 수위를 높였다.

개혁신당 또한 장 대표의 면회를 문제 삼았다. 이동훈 수석대변인은 19일 발표한 성명에서 "국민의힘 장 대표가 구속 중인 윤 전 대통령을 면회하고 '좌파 정권으로 무너지는 자유대한민국을 살리자'고 했다"며 "그러나 자유대한민국을 무너뜨린 자가 바로 윤석열이었다"고 주장했다.

이 대변인은 "윤석열은 자유민주주의자가 아니다. 검찰주의자이자 권력 추종주의자였고 음모론에 기대 정치를 파괴한 파시스트"라며 "국민은 안다. 이재명 정부가 아무리 국정을 망쳐도 국민의힘을 대안으로 보지 않는 이유를. 그들이 윤석열과 결별하지 못했기 때문"이라고 지적했다.

그는 "그 망령을 다시 부활시키려 면회를 가고 '하나로 뭉쳐 싸우자'고 외치는 모습에 국민은 피로를 넘어 환멸을 느낀다"며 "보수의 재건은 윤석열을 넘어서는 순간부터 시작"이라고 강조했다.

장 대표는 지난 17일 서울구치소를 찾아 윤 전 대통령과 약 10분간 면담했다. 이 자리는 일반 면회 절차에 따라 이뤄졌으며, 김민수 최고위원도 동행했다. 장 대표는 다음 날인 18일 페이스북을 통해 면회 사실을 공개하며, 윤 전 대통령이 수감 상황에서도 신앙과 기도로 마음을 다잡고 있다고 전했다. 그러면서 "이제 우리도 하나로 뭉쳐 싸워야 한다"며 "좌파 정권으로 흔들리는 자유대한민국을 지키고 국민의 평안을 되찾기 위해 함께 나서자"고 덧붙였다.





장 대표는 당 대표 경선 당시 윤 전 대통령을 직접 찾아가겠다는 뜻을 밝혔고, 이번 방문은 그 공약의 일환으로 추진된 것으로 전해졌다. 애초 특별면회를 시도했으나, 수사 일정 등을 이유로 구치소 측이 불허하면서 무산된 바 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

