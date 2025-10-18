세종상공회의소, '세정소통분과위원회' 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

초대 위원장에 강기태 ㈜비앤케이 대표 선임

기업과 세정당국 간 협력의 가교 역할 전망

이인희 세종세무서장도 초청해 간담회 진행

사진= 세종상공회의소 사무국 제공

세종상공회의소(이하 세종상의)가 17일 지역 기업인 20여명이 참석한 가운데 '세종상의 세정소통분과위원회 발족식'을 갖고 공식 출범했다. 세정소통분과위원회는 세정 현안 소통 및 회원사 권익 증진을 위해 발족, 세정 현안 관련 정책 건의 및 제안, 회원사 애로사항 수렴 및 해결방안 논의, 회원사 간 교류와 공동사업 발굴 등 기능을 수행할 예정이다.

김진동 세종상의 회장은 "세정 환경은 경영활동에 있어 매우 중요한 요소"라며 "세정소통분과위원회가 중심이 돼 세종상의가 지역 기업의 세정애로를 해소할 수 있는 소통 창구의 역할을 할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이날 세정소통분과위원회 위원장으로 ㈜비앤케이의 강기태 대표, 부위원장에는 ㈜청이엔지건축사사무소의 정선주 대표가 선임됐다.

또, 김윤중 ㈜동양에이케이코리아 회장, 신규철 삼우나이프세라믹 대표가 고문으로, 박재필 ㈜동원유지 대표가 사무총장을 맡는 등 임원진 구성을 마쳤다.

강기태 세정소통분과위원회 위원장은 "세정당국과 기업 간의 긴밀한 소통은 기업의 안정적인 성장에 중요한 밑거름이 될 것"이라며 "세무 행정의 변화 속 기업이 겪는 어려움을 함께 나누고, 합리적인 제도 개선을 위해 현장의 목소리를 적극적으로 전달하겠다"고 말했다.

이인희 세종세무서장을 초청한 간담회도 진행됐다. 세종세무서 재산법인세과 김말숙 과장의 'CEO에게 유용한 세무정보' 등 설명을 시작으로, 세정 관련 기업 현장의 애로 및 건의 사항을 청취하는 소통의 시간을 가졌다.





이인희 세종세무서장은 "어려운 경기 속에서도 기업인들이 활발히 경영활동을 펼칠 수 있도록 항상 현장의 목소리에 귀 기울이겠다"며 "기업과의 소통을 강화하는 것은 물론, 적극적인 세정지원을 통해 기업들이 안심하고 경영할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



