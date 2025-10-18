법원 "현대건설, 압구정 3구역 땅 실소유주들에 돌려줘야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

법원이 현대건설이 갖고 있는 압구정동 현대아파트 일부 필지에 대해 소유권을 실소유자들에게 돌려주라는 화해권고를 내렸다.

연합뉴스

AD

18일 법조계에 따르면 서울중앙지법은 현대건설이 보유한 압구정 3구역 3·4차 아파트 필지 중 2개 필지에 대해 조건 없이 원소유주들에게 양도하라고 밝혔다. 3·4차 아파트 소유주 중 125명은 소유권을 되찾기 위해 소송을 제기했는데, 시가로는 1250억원 가량 된다.

압구정 3구역은 서울시가 특별계획구역으로 묶은 곳으로 전체 면적이 36만187.8㎡, 현재 3946가구가 있다. 현대 1~7차, 10, 13, 14차가 위치한 곳으로 6개 압구정 아파트 구역 중 가운데 있다. 현대 3·4차 아파트의 필지 9곳(총면적 4만706.6㎡)을 서울시, 현대건설, HDC현대산업개발이 보유하고 있다. 등기 과정에서 아파트를 분양받은 사람들에게 건물만 소유권을 넘기고 토지에 대한 소유권을 이전하지 않아 벌어진 문제다.





AD

화해권고는 재판부가 양 당사자에게 일정한 내용으로 합의할 것을 권고하는 결정이다. 당사자가 2주 내 이의신청을 하지 않으면 확정판결과 같은 효력을 가지게 된다. 이의신청하면 소송은 다시 진행된다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>