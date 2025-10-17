'무라야마 前 일본 총리 별세' 李대통령 "과거사 반성·사죄로 울림과 감동…오래 기억하겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이 대통령, 페이스북 통해 애도와 추모 뜻 전해

1995년 '식민지배 반성·사죄' 담은 무라야마 담화

"고귀한 뜻, 한일관계 발전에 기여"

이재명 대통령은 무라야마 도미이치 전 일본 총리가 향년 101세로 별세했다는 소식에 애도와 추모의 뜻을 밝혔다.

무라야마 도미이치 전 일본 총리

AD

이 대통령은 17일 페이스북에 "무라야마 전 총리는 일본 국민을 위한 정치에 헌신하는 한편 주변국들과의 화해와 상생을 위해서도 각별한 노력을 기울이신 분"이라며 대한민국 국민을 대표해 깊은 애도와 추모의 뜻을 표한다고 썼다.

그러면서 이 대통령은 "특히 1995년, 전후 50주년을 맞아 내각총리대신으로서 발표한 담화에서 과거사에 대한 통절한 반성과 사죄의 뜻을 표명해 일본은 물론 이웃 나라 국민들에게도 뜨거운 울림과 감동을 줬다"며 "역사를 직시하고 미래를 향해 나아가고자 했던 무라야마 전 총리의 고귀한 뜻을 기리며, 한일관계의 발전을 위해 기여하신 고인의 업적과 헌신을 오래도록 기억하겠다"고 했다.

연합뉴스

무라야마 전 총리는 이날 규슈 오이타현 오이타시의 한 병원에서 가족이 지켜보는 가운데 노환으로 사망했다. 그는 총리 재임 중이던 1995년 일본의 식민지 지배와 주변국 침략에 대한 반성과 사죄를 명시한 '무라야마 담화'를 내놨다. 과거 식민지 지배를 '침략'이라고 언급하며 보다 나아간 사과와 역사 인식을 내비쳤다는 평가를 받은 담화다.

무라야마 전 총리는 1924년 오이타현에서 어부의 아들로 태어나 공무원 노조와 지방의회 활동을 거쳐 1972년 중의원 선거에서 사회당 후보로 당선되면서 중앙 정치무대에 등장했다. 1994년 자민당·사회당·신당 사키가케 연립 내각이 출범하며 사회당 출신 총리로는 역대 두 번째로 총리에 올랐다. 1999년에는 초당파 방문단 단장으로 북한을 방문하기도 했다.





AD

그는 지난해 100세 생일을 앞두고 발표한 메시지를 통해 "일본이 계속 평화로운 나라이기를 기원한다"면서 "무리하지 않고 자연스러운 태도로 사는 것을 행복하게 생각한다"고 밝혔다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>