한화오션, 협력사 직원 사망에 사과문…김희철 대표 "처음부터 안전 점검하겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"유가족분들께 깊은 애도와 사과의 말씀"

"사고 원인 규명 위해 전력 다하고 있다"

노동부, 중처법·산안법 위반 여부 조사중

한화오션은 경남 거제사업장에서 협력사 소속 60대 노동자가 작업 중 구조물에 맞아 숨진 사고와 관련해 김희철 대표이사 명의의 공식 사과문을 발표했다. 김 대표는 "절대 있어서는 안 될 사고"라며 "유가족분들께 깊은 애도와 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

한화오션은 17일 "거제사업장 내에서 발생한 안타까운 사고로 협력사 직원 한 분이 유명을 달리하신 것에 대해 머리 숙여 사과드린다"며 "사고 직후 즉시 작업을 중단하고 관계 기관에 신속히 신고했으며, 정확한 사고 원인 규명을 위해 전력을 다하고 있다"고 알렸다.

경남 거제시 한화오션 옥포조선소 야드. 강진형 기자

AD

김 대표는 "이번 사고에 대해 무거운 책임감을 갖고 있다"며 "사고 수습과 원인 규명, 유가족 지원에 최선을 다하겠다. 관계 기관 조사에 적극적으로 협조하고 근본적인 안전 관리 체계 강화를 위한 방안을 마련해 재발을 방지하겠다"고 했다.

이어 "다시 처음 시작하는 마음으로 안전 관리 체계를 재점검하겠다"며 "고인의 헌신과 노고를 깊이 기억하며 이번 일로 상처받은 모든 분께 다시 한번 사과드린다"고 덧붙였다.





AD

한편 이날 오전 거제사업장에서 발판 설치 작업을 하던 하청업체 소속 60대 근로자가 구조물 전도(넘어짐) 사고를 당해 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다. 고용노동부는 중대재해처벌법 및 산업안전보건법 위반 여부를 조사 중이다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>