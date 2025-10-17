軍긴장 고조되는 대만, 6년간 드론산업에 2兆 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美·日·체코·폴란드 등 국제협력도

지난 7월 8일(현지시간) 우크라이나군 대공미사일연대 소속 요격용 FPV 드론이 비행 중인 모습. 로이터연합뉴스

대만해협을 둘러싼 군사적 긴장이 이어지는 가운데 대만이 드론(무인기) 산업을 육성하기 위해 6년간 442억대만달러(약 2조원)를 투입한다.

17일 자유시보 등 대만언론에 따르면 대만 행정원은 전날 전체회의에서 경제부가 제출한 '드론 산업 발전 총괄 프로젝트'를 승인했다면서 이같이 밝혔다.

행정원은 2030년까지 대만을 '드론의 민주 공급망 아시아 센터'로 조성한다는 방침이다. 이미 미국과 중국, 유럽연합(EU) 등 해외 국가들은 드론 분야의 독자 공급망 구축을 추진하는 중이다.

경제부는 국내 드론 업체가 250여곳으로 지난해 총생산액이 50억5000만대만달러(약 2334억원)에 달했다며 2030년에는 생산액을 400억대만달러(약 1조8000억원) 이상으로 높일 계획이라고 밝혔다.

이어 대만 드론 산업의 발전과 자주국방 등을 위해 국내외 시장 개척과 미국·일본·체코·폴란드 등과의 업무협약(MOU) 체결 등 국제적인 협력을 추진하기로 했다고 덧붙였다. 이를 통해 공급망의 자주성을 갖추고, 대만 내 관련 산업 생태계를 구축할 것이라고 강조했다.

또한 대만 내 연구개발(R&D) 센터와 생산시설, 테스트센터 등을 설치하기 위해 국방부 및 교통부와 협력하고 있다고 설명했다.

허진창 경제부 차장(차관)은 이번 프로젝트에 군사적 목적 및 미래의 해저 자료 수집에 대비해 무인 보트, 수중 드론에 대한 관리도 포함했다고 밝혔다.

소식통은 대만 당국이 드론 산업을 국가전략산업으로 육성해 유사시 민간용 드론을 군사용으로 전용, 중국의 막강한 군사력에 대응하기 위한 비대칭 전력으로 활용하려는 포석과도 맞물려 있다고 풀이했다.





군사용 드론은 러시아·우크라이나 전쟁을 계기로 주목받고 있다. 우크라이나군이 드론을 러시아 본토 깊숙이 보내 전투기를 파괴한 '거미줄 작전'은 군집 드론의 저비용·고효율 타격 능력을 증명한 대표적인 사례다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

